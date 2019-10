Se quedan sin luz en Riberas

Chihuahua.- La mañana de este viernes el transformador ubicado en el cruce de las calles Río Praderas y Río Limay, de la Colonia Riberas de Sacramento, “tronó” alrededor de las 6:00 horas, dejando sin luz a varias cuadras a la redonda, denunciaron los vecinos.

Agregan que días pasados también tuvieron problemas por la falta de luz, sin embargo empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atendieron el reporte, por lo cuál ayer alrededor de las 16:00 horas repararon la falla y volvió la energía eléctrica.

Sin embargo hoy a temprana hora, después de disfrutar nuevamente con la presencia de energía eléctrica en sus hogares, “tronó” de nuevo el transformador pero ahora no responden en la CFE.

Nancy Hernández, una de las vecinas afectadas, dijo que su hermano Jesús Juan de 58 años de edad, se desespera si no está viendo la televisión, debido a que tiene síndrome Down, por lo cuál ha intentado comunicarse a la comisión para que realicen dicha reparación.

“No es la primera vez que sucede, no sabemos si hicieron bien la reparación o no, por lo pronto en menos de una semana han explotado el transformador y nos ha dejado sin luz”, señaló la quejosa.