Se quedan sin sistema en Recaudación de Rentas en terminal sur

Yeimi Hernández/ El Diario Yeimi Hernández/ El Diario Yeimi Hernández/ El Diario

Chihuahua, Chih.- Largas filas se observaron esta mañana en el último día para el descuento del pago de la revalidación vehícular y canjes de placas 2022 en la estación Bowi Sur.

Usuarios reportaron hasta dos horas de espera y fallas en el sistema del módulo de Recaudación de Rentas, el cual se encuentra sin internet.

Otros usuarios que reportaron haber realizado el pago por internet, se quejaron del sistema pues denuncian que a pesar de haber realizado el pago con 15 días de anticipación, no les canjearon las placas, "me dijeron que tenía que venir el mero día para que me cambiarán las placas de cartón, tengo desde 7:00 AM y me encuentro casi llegando al módulo y me dicen que no hay internet".

De esa manera, los contribuyentes comenzaron a retirarse molestos de las instalaciones.