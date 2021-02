Se quedan sin ventas en el Día del Amor y la Amistad

Silvestre Juárez/ El Diario

Chihuahua.- Bajas ventas se registraron el pasado domingo, Día de San Valentín, comerciantes de la ciudad tanto eventuales como establecidos en cuanto a venta de flores, peluches y arreglos que debido a las bajas temperaturas, sumado a la pandemia les impidió alcanzar las ventas esperadas.

“Nosotros vendemos variedad por temporadas, que este 14 de febrero fueron peluches, arreglos, para el Día del Amor y la Amistad. El detalle fue que no se vendió por la nieve principalmente, que estuvo haciendo muchísimo aire y frío que no dejó salir a la gente que no pudo comprar sus regalos o convivir”, explicó Camerina, comerciante de la ciudad.

A esto se le añade que la pandemia continúa siendo un impedimento para la reactivación económica a pesar de estas fechas de celebración y fuerte derrama económica que sin embargo se quedó corta a comparación con otros años.

“Además del frío, principalmente, también está la pandemia. Ahorita mucha gente no tiene tanta economía a pesar de que se ha ido estableciendo la situación. No hay para comprar un detalle además de que los productos, flores, arreglos, subieron de precio, entonces esto también afecta”, añadió la comerciante.

Señaló no obstante, buscarán sacar su mercancía durante estos próximos días, para quienes aún deseen entregar un detalle a las personas queridas.

