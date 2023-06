Se quedará en la cárcel César D.

La jueza, Valentina Meléndez, indicó que no existen los elementos que justifiquen que en el caso contra el exgobernador, César D., se deba cambiar la medida cautelar, por lo que permanecerá en prisión durante se desarrolle le proceso en su contra. Luego de una audiencia que se prolongó por 22 horas divididas en dos días, la juzgadora también amplió el plazo de la medida cautelar, por otros seis meses.

La audiencia inició ayer a las 9:30 dela mañana y luego que fueron expuestos argumentos por la defensa del imputado y por la Fiscalía del Estado, así como varios recesos, a las diez de la noche se dio un receso, para que continuara este día a las 9:30 horas nuevamente.

Esta tarde, Meléndez, luego de escuchar los argumentos y analizarlos, contestó los planteamientos hechos por la defensa, como que debería considerarse como parte del período de prisión el tiempo que estuvo el exgobernador detenido en los Estados Unidos detenido esperando su extradición, a lo que la jueza expresó que ese tiempo forma parte de un trámite administrativo y no del proceso penal.

Agregó que no es posible cambiar la medida cautelar, debido a que fue necesario arrestar y trasladar al imputado a esta capital, luego de un proceso de extradición, lo que muestra que no tenía arraigo en la localidad. Destacó que existen los argumentos legales para dar un cambio en la medida cautelar por condiciones médicas, los cuales son principalmente una enfermedad grave y que el impuado rebase los 70 años, lo que no ocurre en este caso.