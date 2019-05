Se quejan padres de familia porque no les entregaron la beca a sus hijos

Chihuahua.- Padres de familia de estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chihuahua (Cobach) plantel 1 manifestaron su inconformidad, debido a que los estudiantes de sexto semestre no se les entregó las becas correspondiente al bimestre anterior, temen que los jóvenes se queden sin dicho apoyo. De acuerdo a los quejosos la entrega solo fue a los alumnos de segundo y cuarto semestre.



Dichas becas llamadas “Benito Juárez”, forman parte de un programa federal el cuál depende de la Secretaría del Bienestar, por lo que el Cobach únicamente presta las instalaciones para la entrega del recurso, informó Fernando Mendoza vocero de dicha institución escolar, al ser cuestionado al respecto.



Mencionó que la mañana de este viernes concluyeron con la entrega de los apoyos a los estudiantes de sexto semestre del turno matutino y será por la tarde cuando le corresponda a los del vespertino, confirmó que ayer solamente se entregó a los de segundo y cuarto porque eran demasiados alumnos.



Asimismo dijo que algunas personas quedarán fuera de este apoyo, quienes por alguna razón no salieron reflejados en la plataforma, sin embargo se estará levantando una lista con aquellos estudiantes que presentaron su papelería pero que en esta ocasión no se les entregó la beca, esto con la intención que en el futuro estén integrados.