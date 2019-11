Se quejan por altos cobros de la JMAS en Jardines de San Francisco

Chihuahua, Chih.- Usuarios de la colonia Jardines de San Francisco denunciaron a esta casa editora respecto a los presuntos cobros exagerados de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS), luego de que uno de los quejosos denunció que hasta el aire que sale de las bombas de agua se le cobra en sus recibos mensuales.

Tal es el caso del señor Luis Ang, quien denunció ser víctima de un cobro que recibió el cual sumaba la cantidad de $2, 063.00 pesos, por lo que al indagar sobre el exagerado recibo, encontró respuesta de los plomeros certificados de JMAS, en que la presión que brota de las potabilizadoras que surten las viviendas, estas marcan los medidores como si se trata del vital líquido.

‘’Cuando uno va a quejarse a las oficinas, ni siquiera lo escuchan, ya te tienen listo un convenio para que pagues tu supuesto adeudo […] los recibos en mi casa no ascendían a más de $400 pesos y me llevo esta sorpresa’’, comentó el afectado.

En entrevista, Luis Ang señaló que al pedir una inspección a la dependencia municipal, personal de JMAS acudió al lugar para una verificación, pero solamente revisan tu estado socioeconómico o hasta cuantos baños cuenta la vivienda, sin tomar en consideración el número de habitantes o los consumos anteriores.

En otra parte, el quejoso comentó que está convencido que si se levanta una campaña para detectar a los que sufren del mismo problema, más gente se sumaría a denunciar este tipo de abusos, declaró.

‘’Ya tengo miedo hasta de abrir las llaves del agua, imagínese con la experiencia que he tenido, te obligan a pagar a fuerza el recibo’’, concluyó.

Tras la presencia del reportero en la al Saucito - ubicada al norte de la ciudad-, una mujer de manera anónima mostró un recibo de 28 mil pesos, por lo que dijo sentirse frustrada.

Cobro de ‘’aire’’ es tema distorsionado por los Usuarios

En una breve entrevista para El Diario, la encargada de la sucursal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Ana Robles, comentó que la denuncia respecto a los cobros elevados es muy común entre los usuarios.

Por lo que agregó que es un tema demasiado distorsionado para los usuarios, ya que en las diferentes colonias del municipio se manejan cierto tipos de horarios para surtir ‘’tandas’’ de agua, calificando como probable este tipo de problemática, pero, no lo consideró algo generalizado.

El reajuste de tarifas del año 2019

El pasado mes de Julio en un comunicado emitido por el Gobierno del Estado de Chihuahua por medio de la Junta Central de Aguas (JCAS), anunció sobre el reajuste de las tarifas del servicio de agua potable, por lo que el incremento fijado fue considerable en este año para los usuarios.

Tras el aumento, cada vez son más los usuarios que resienten el precio de los recibos del agua, ya que por ejemplo, si anteriormente una familia consumía $136.96 pesos; con el reajuste su cobro ahora será de $143.30, es decir, aumentó un total del 5.94 de porcentaje, lo cual representa una variación de $6.34 pesos.