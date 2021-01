Se quejan por largas filas en Clínica 44 del IMSS

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se molestaron por el mal trato que han tenido en la Clínica 44, donde hacían largas filas para alguna consulta, medicamentos, revisión, mientras que la gente enferma esperaba a la intemperie.

“Dicen que por la contingencia nos pueden recibir rápido, pero aquí tenemos que esperar durante horas. Yo llegué a las 8:00 de la mañana y ya son pasadas las 12:00”, comentó un adulto de 76 años, quien acudía por medicinas para sus distintos padecimientos.

Entre la gente afuera de la clínica, había muchos adultos mayores, personas en silla de ruedas y otras que decían tener malestares relacionados a resfríos, dolores de cabeza y problemas estomacales; todos usaban su cubreboca, también sana distancia, pero no se veía a ningún personal médico que los atendiera.

Yesenia Gutiérrez de 65 años argumentó que es una injusticia, ya que aunque hay exigencia de medidas higiénicas, tan solo esperar durante mucho tiempo a fuera provoca malestares y hasta es riesgoso para la misma gente. “Aunque vengamos sanos, aquí nos vamos a contagiar”, comentó.

Un caso muy grave fue de Ana Bocanegra de 50 años, quien está diagnosticada con bronquitis, llegó durante la fresca mañana y no la pasaban ya pasado el mediodía. “No es posible, me dijeron que fuera al Morelos, pero ahí la atención está peor, no nos dejan, nos tratan mal”, expresó la mujer con mucha molestia.