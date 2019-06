Se quejan por obstrucción de zona peatonal en El Rejón

Chihuahua.- Ciudadanos que acudieron esta mañana al parque Metropolitano El Rejón para ejercitarse, se quejaron debido a que varios vehículos nuevos de demostración que forman parte de un evento del Festival Country que se celebra en ese lugar, fueron colocados en la ruta de corredores.

Las autoridades que estuvieron presentes mencionaron que hay un plan de contingencia que se autorizó para exhibir camionetas tipo pick up Ford, pero serían colocadas en áreas pavimentadas donde no impedirían el libre paso de corredores, sin embargo, empresas automotrices aprovecharon para llevar otros vehículos de demostración y los colocaron en lugares no permitidos.

Protección Civil Municipal (PCM) recibió el plan de contingencia y fue aprobado para que se realizara el reto 'Line Dance Challenge', y vienen establecidos los lugares que debían ocupar las empresas automotrices.

Aunque se hizo mención a PCM, había órdenes del Municipio de dejar que los transportes se acomodaran en los lugares que creyeran convenientes, informó personal que mantenía la seguridad en el sitio.