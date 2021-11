Se reanima esperanza con ventas del 'Buen Fin'

Silvestre Juárez/El Diario

Después de tres días marginales de incrementos en sus ventas durante la jornada de El Buen Fin 2021, ayer plazas comerciales y negocios del Centro Histórico reflejaron un repunte en sus operaciones y grandes aforos de clientes potenciales.

El presidente de la Canaco, Edibray Gómez, informó que de continuar hoy y el próximo lunes esta tendencia se podría alcanzar las ventas proyectadas del orden de los dos mil 509 millones de pesos, una cifra similar a la del 2019.

A su vez, su homólogo de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, Ricardo Perea, dijo que se espera alcanzar al menos el 80 por ciento de la derrama económica registrada hace ya dos años, considerando que el 2020 prácticamente no hubo Buen Fin a causa de los súper cierres decretados por la pandemia del Covid-19.

Edibray Gómez destacó que en las cuatro grandes plazas comerciales de la ciudad lucieron ayer abarrotadas de clientes potenciales, de tal suerte, que hasta había dificultad para estacionarse.

Dijo que la gente ha respondido y la actividad comercial va bien, incluso, ayer había hasta fila de espera de algunas personas para que abrieran ciertas tiendas que tenían en promoción productos del giro electrodoméstico.

Señaló que también restaurantes y bares tuvieron una buena afluencia de clientes, lo que hace ver que la jornada de El Buen Fin es buena y se prevé que este hoy y mañana se verán todavía abarrotadas algunas tiendas.

Agregó que si bien la apertura de la frontera a viajes no esenciales “sí puede pegar”, al menos la gente de la ciudad de Chihuahua si se está quedando aquí mayoritariamente.

Informó que una situación que ayudó mucho es que durante el viernes, las empresas hicieron el pago semanal y también el quincenal, ya que el próximo lunes 15 es feriado y no habría actividad bancaria, eso sin duda ayudó a la liquidez de las familias y pudieron realizar las compras que habían proyectado, dijo.

Para incentivar las compraventas, una cantidad importante de negocios hicieron descuentos del 40, 50 y hasta el 70 por ciento, indicó el presidente de Canaco.

En tanto, Ricardo Perea, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, señaló que ayer sábado se tuvo un notorio incremento en ventas y aforo de clientes potenciales, debido, entre otras cosas por el pago semanal y quincenal que se dio el viernes a los trabajadores, y también parte del aguinaldo.

Con ello se incentivó la actividad comercial y ya se vio un mayor flujo de compradores comerciales en el primer cuadro de la ciudad, lo que anima a que habrá una buena derrama económica entre los comerciantes del Centro Histórico.

Hasta el pasado viernes, diversos gerentes de negocios del primer cuadro de la ciudad manifestaron su preocupación porque las ventas no aumentaron en los niveles que esperaban y para el cual se habían preparado y hasta adelantaron que difícilmente alcanzarán las proyecciones que tenían.

Los directivos de establecimientos como Woolworth, 3 Hermanos, Paseo Vertiche y Nína Ferré, señalaron que por promociones no quedó, pero las ventas esperadas no habían llegado hasta ayer atribuido a la falta de circulante y hasta la reapertura de los puentes internacionales a viajes no esenciales.

Sin embargo, coincidieron con el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, Ricardo Perea, de que tenían una alta expectativa de que el sábado, domingo y el lunes feriado, se pudiera revertir la tendencia y aumenten sus ventas.

La gerente de Nína Ferré, Leticia Carrillo, dijo que en lo que iba de la jornada de El Buen Fin, hasta el pasado viernes, no habían tenido el incremento en ventas cómo habían pensado.

Informó que para incentivar las ventas y sacar inventarios, lanzaron promociones de un vestido gratis en la compra de otro.