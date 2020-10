Se rebelan al uso de cubrebocas

El Diario

“Me incomoda", "estaba fumando", "se me olvidó", son las respuestas que se reciben tras cuestionar a los ciudadanos que no usan cubrebocas y que caminan por las calles de la zona Centro, en esta ciudad capital. Estas personas 'rebeldes' que no acatan las medidas sanitarias ponen en riesgo a quienes sí tienen el cuidado.

Y es que varios de ellos llegan a restaurantes e intentan entrar, sin saber que están cerrados y solo hay servicio para llevar. Otros más piden servicio a los taxistas o vehículos de las plataformas, pero a algunos hasta les han negado el traslado justamente por no contar con el cubrebocas, ya que los conductores están más expuestos al contagio del Covid 19.

Durante una caminata por el primer cuadro de la ciudad también se pudo ver que hay otras personas que sí usan el tapabocas pero lo hacen de manera errónea, ya que no cubren su nariz, o bien solo lo traen de adorno en el cuello, por lo que de nada sirve que lo traigan.

Hay que recordar que a partir del pasado viernes comenzarán las sanciones por parte de las autoridades para las personas que no acaten las medidas preventivas, luego de que ayer se anunciara el regreso al semáforo rojo en todo el estado por la excesiva propagación del coronavirus, que ha dejado varias muertes.

Pero a pesar de las advertencias en la radio, televisión, medios impresos y digitales, así como los anuncios en el primer cuadro del Centro Histórico, que indican no salir de casa y señalan el uso obligatorio del cubrebocas, los 'rebeldes' se oponen a usarlo.