Se recupera economía con niveles pre-pandemia

Chihuahua.- En el norte y lo que es la zona del bajío del país, prácticamente están recuperados económicamente con niveles de pre-pandemia, y lo que es en el centro-sur, todavía les falta, ya que están al 85% de lo que tenían antes del 2020.

Lo anterior, lo señaló ayer Sergio Mendoza Vidal, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, con base en datos del Banco de México, y precisó que en la entidad “se palpa una mejora en comercio y servicios, y la industria ya se había recuperado antes”.

Observó que al regresar al amarillo en el semáforo epidemiológico se reactivaron los comercios y las empresas de servicio, por lo que se ha aprendido a sobre llevar la pandemia con el trabajo remoto y cuidándose como ciudadanos responsables.

Sergio Mendoza apuntó que si bien, según INEGI en el Indicador Global de la Actividad Económica de mayo se tuvo un incremento del 24.8% respecto de ese mes del año pasado, no hay que olvidar que, en esa fecha del 2020, se tenía una economía cerrada y ahora se ve “un brincote económico”.

La mayoría de los negocios estaban cerrados y sólo los negocios esenciales estaban trabajando por eso se ve un crecimiento muy grande.

El presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua apuntó que lo que es preocupante es el crecimiento de la inflación, un fenómeno que no sólo se está dando en México, sino en todo el mundo.

Actualmente hay un problema de escasez de materias primas, en el sistema logístico mundial como es el transporte y distribución de mercancías, lo cual está encareciendo todo.

Informó que el acerco ha subido de precio casi al doble, el aluminio un 60 y todas las materias primas, lo cual llevará a encarecer todo.

El problema no es el precio, sino los escasez, no hay muchas materias primas y la demanda rebasa la oferta, por lo que, aunque paguen por ella, no la hay.

La cadena de suministro, donde se compra la materia prima los fabricantes de cualquier cosa, tiene graves problemas en el mundo, dígase Estados Unidos, China, Europa y México, el problema no es menor.

Antes no se sentía tanto, porque se estaba en el cierre de la pandemia, pero ahora que todos vuelven a sus actividades y hay una demanda creciente de productos, ahora sí se siente la falta de materias primas.

De acuerdo con el semáforo epidemiológico se reactivan los comercios y empresas

ahora la apuesta es a los mercados internos, pero México está muy limitado en ese tema por la falta de inversión privada y la nula publica, porque todo se ha concentrado en los tres proyectos de la administración federal.reiteró que por lo menos la economía al norte del país se ve mucho mejor ahora y con cifras anteriores a la pandemia, al menos en el sector industrial.