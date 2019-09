Se refugian en casas de Pensiones desplazados por violencia

Chihuahua.- Varias familias que huyeron de la violencia en el poblado de Atascaderos en el municipio de Guadalupe y Calvo se encuentran “refugiados” en las casas abandonadas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado pues aseguran que tras los cruentos enfrentamientos salieron de sus casas sólo “con lo que traían puesto” para llegar a Parral y a la ciudad de Chihuahua donde buscaron ingresar a estos domicilios y hacer una vida desde cero lejos de la violencia.

“Somos alrededor de 10 familias las que venimos huyendo de nuestro pueblo, de Atascaderos. Hay grupos de criminales que están peleando entre ellos y no les importa a quien matar. Hubo muchas matanzas y nosotros por eso salimos sin nada, nada más con lo que traíamos puesto, mi mamá, mis hermanos, venimos huyendo para que no les pase nada a nuestros bebés, tuvimos que dejar a nuestros animales, no es mentira, deveras que todo lo dejamos”, acotó una de las desplazadas.

Añadieron que en el pueblo sólo ha permanecido alrededor de un tercio de la población, mientras que muchos de ellos tuvieron que llegar al municipio de Parral o a la capital del estado donde no conocen a nadie, pero que sin embargo encontraron estas casas abandonadas en las que decidieron permanecer.

“Nosotros llegamos buscando donde vivir, donde meternos. Al igual que nosotros vienen los demás, otra parte se quedó un Parral. Supimos de aquí y se nos hizo bien de perdida tener un techo todo mal goteado como está”, narraron.

Añadieron que se trata de familias humildes que tienen algunos animales y pequeños huertos para sembrar, pero debido al conflicto de grupos de la delincuencia en el que quedan en medio decidieron salir. Se tienen registros de que en el mes de abril cientos de personas dejaron el pueblo que quedó como fantasma.

“En aquel momento dijimos no se puede vivir así, fue una cosa terrible fueron como siete horas de balazos. Cuando salimos nosotros cerraron tiendas, cerraron gasolineras, la gente se queda pero ya no tiene ni donde comprar ni leche ni pañales para los niños”, comentó una de las refugiadas.

A pesar de que se trata de personas desplazadas por la violencia señalaron que no saben de ninguna institución que pueda ayudarlos, por lo que han buscado por sus propios medios hacer una nueva vida.

“Ahora llega uno aquí con una casita que se está destruyendo sola, gente que anda huyendo y que necesita, entonces nos vamos corriendo de la violencia en los pueblos y llegamos aquí y son los policías los que ahora nos hostigan y nos quieren sacar”, condenaron.