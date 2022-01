Se requiere denuncia formal de Duarte vs jueces: Myriam Hernández

Chihuahua, Chih.- La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, señaló que se requiere una queja o denuncia formal del exgobernador César Duarte Jáquez, para instaurar procedimientos en contra de los jueces que emitieron resoluciones violatorias de derechos humanos, durante la Operación Justicia para Chihuahua.

En una carta pública, Duarte Jáquez a los jueces Alejandra Ramos, Erik Parada y Luis Carlos Flores de actuar bajo consigna del ex mandatario Javier Corral Jurado, esto a raíz de las declaraciones de Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, en las que aseguro haber sido sujeto de presiones por parte del Ejecutivo para vincular a proceso a Maru Campos Galván, por la llamada Nómina Secreta.

“Una denuncia pública que no tenga un sustento, más allá del dicho de la persona, no genera ninguna convicción. Existen los procedimientos para interponer las quejas correspondientes, a partir de ahí podemos instaurar los procedimientos que se requieran, porque hacer una afirmación pública y no hacerlo por las vías correspondientes con las pruebas correspondientes, no son suficientes”.

No obstante, la titular del TSJ insistió que, a raíz de lo ocurrido con Samuel Mendoza, se siguen diversas investigaciones sobre las actuaciones de jueces, pero también de diversos servidores públicos del poder judicial.