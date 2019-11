Se reúne delegado del Bienestar con Coparmex

El Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chihuahua (COPARMEX), se reunió con el delegado del bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, y el responsable de la oficina estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Norberto Miguel Ramírez, para dialogar sobre planes y proyectos de inversión del gobierno federal en el Estado para el año 2020.



Federico Baeza Mares, presidente del organismo empresarial, expresó que a pesar de haber transitado 11 meses de la actual administración federal, no se había concretado el acercamiento propuesto por la COPARMEX, no obstante, dijo que es necesario que el sector patronal y los representantes del gobierno establezcan un diálogo constante.



“Creemos que ustedes deben estarnos informando y así mantener este canal de comunicación, pues para nosotros es importante tener la información de primera mano para homologarla, intercambiar ideas y aconsejar en los temas importantes; creo que estamos enviando un buen mensaje, de acercamiento para sumarle a Chihuahua”, puntualizó el líder empresarial.



Por su parte, Loera de la Rosa, celebró el respaldo que dio la COPARMEX Nacional al Acuerdo de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, alcanzado por el gobierno de México y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y que fue anunciado esta mañana por ambas instancias.



Además, reconoció la labor exclusiva de la Confederación para impulsar desde hace varios años un incremento sustancial a los salarios de los mexicanos, proyecto que, dijo, fue retomado por el presidente de México.



El delegado dijo que a 11 meses de haber iniciado el actual gobierno “se van acomodando las piezas”, para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo. “Lo que me toca a mi es hacer que se cumplan los programas sociales, pero también coordinar a todo el aparato federal en el estado para estar todos en una misma línea”, recalcó al hablar de sus responsabilidades.



Añadió que en el presente año se eliminó la figura de “delegaciones” para erradicar prácticas corruptas y negocios irregulares, sin embargo, dijo que en la actualidad éstas adquirieron el nombre de oficinas de representación. “Tenemos en este momento tiene 10 regiones con subdelegados en la entidad, todas supeditadas a la delegación del bienestar”, puntualizó.



Al hablar de recursos autorizados al Estado de Chihuahua para el siguiente año, refirió que el Plan Nacional de Desarrollo contempla la aplicación de 55 mil 025 millones de pesos, un 3.2 por ciento superior a la cifra aprobada para el 2019.



En lo que respecta a participaciones, a la entidad le serán asignados 28 mil 170 millones 2.8% más que el presente año, en el cual se están aplicando 27 mil 412 millones. En el Ramo 33, referente a aportaciones federales, el estado recibirá un incremento del 3.1 por ciento, al pasar de 21 mil 879 millones a 22 mil 551 millones de pesos.



Sin embargo, aclaró que Chihuahua se verá beneficiado con obras que no están contempladas dentro de dicho plan de inversión, como las carreteras de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, la de Durango a Chihuahua, y la de Janos a Nuevo Casas Grandes.



En cuanto a la inversión en programas sociales, dijo que en 2019 la federación está aplicando en el estado más de 6 mil millones de pesos en programas sociales, no obstante, para el siguiente año se tiene proyectado invertir una cifra superior a los 10 mil millones de pesos.



Añadió que también se pondrá en marcha el proyecto “Sembrando Vida”, que, aseguró, generará más de 20 mil empleos en la Sierra de Chihuahua a través de la aplicación de poco más de 2 mil millones de pesos.