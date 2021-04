Se reúne Marco Quezada con jóvenes

“Formar a la juventud no es enseñarles a hacer algo que no sabían, sino hacer de ellos a personas que trasciendan ante una sociedad cada vez más exigente”; fue parte del mensaje que el aspirante a la alcaldía local, Marco Adán Quezada Martínez, compartió con un grupo de jóvenes que acudieron para exponerle algunas de sus necesidades actuales.

De las problemáticas expuestas, varias de ellas fueron por la falta de oportunidades para desarrollar sus aptitudes de manera personal y profesional, así como la ausencia de programas y escases de espacios públicos que coadyuven a detonar el talento deportivo y cultural.

Los jóvenes además le expusieron a Quezada su preocupación por la facilidad con la que niñas, niños y adolescentes, son inducidos al consumo de drogas ante la falta de una estrategia eficaz en materia de seguridad en el municipio.

Al hacer uso de la palabra, uno de los jóvenes participantes en esta mesa de diálogo, expuso su preocupación por la facilidad con la que los narcomenudistas trabajan en la zona de la colonia Cerro Grande de esta ciudad.

“Se debe hacer limpieza de parques y espacios de recreación para los jóvenes, yo vivo allí desde los 13 años y realmente hay personas que se acercan a ofrecer ese tipo de sustancias, yo diría que se tendría que aumentar la protección y seguridad en barrios con alto índice de delincuencia y ordenar parques, jardines y canchas”, dijo el participante.

Ante ello, el político agradeció la opinión y refirió; “el espacio público debe de estar ocupado, me refiero a los parques o los lugares donde conviven sanamente los ciudadanos, porque un espacio público que no tiene intensa actividad, indudablemente lo aprovecharan los delincuentes para convertirlo en punto de distribución y venta fácil de sustancias prohibidas y eso no lo vamos a permitir”.

Otro grupo de jóvenes coincidió en que no se ha invertido en espacios de recreación y desarrollo cultural, como el caso de quienes practican el arte urbano; “hace mucho tiempo que no hay eventos, ni lugares para nosotros, sentimos que hemos sido relegados”, manifestó uno de los presentes.