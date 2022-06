Se reunirá Maru con Gobernador de Sonora el 6 de junio

Chihuahua. - Gildardo Real, presidente del PAN Estatal en Sonora, confirmo que la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se reunirá el próximo 6 de junio con su homólogo sonorense Alfonso Durazo.

“El tema, entiendo, no surgió originalmente del PAN Sonora, no viene a eso, su equipo me dijo que tiene una reunión de trabajo con el Gobernador del Estado de Sonora, con Alfonso Durazo (Morena), va a tener una reunión a mediodía y se regresa por la tarde o noche a Chihuahua”, indicó Real.

Aprovechando la visita de la mandataria chihuahuense, dijo, la invitarán a un par de reuniones con militantes de Acción Nacional en el vecino estado,

“Nosotros encantados de recibirla, obviamente, si viene una Gobernadora o si viene un senador pues lo recibimos como casa, con ganas de levantar el PAN y a los panistas nos interesa escuchar las historias de éxito de otros panistas, entre ellos de Maru, a quien conozco desde hace 25 años”, agregó.

Reconoció que la presencia de Maru será de gran ayuda para levantar al PAN en Sonora, pero sobre todo que el perfil de la chihuahuense es uno de mayor proyección rumbo a la construcción de una candidatura por la Presidencia de la República.

“Nos ayuda muchísimo al PAN que personas con el perfil de Maru aspiren a la Presidencia de la República y ojalá que se anime”, concluyó.