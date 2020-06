Se salva de derrumbe pero tiene que regresar a las calles

Orlando Chávez/El Diario

Chihuahua.- Ernestina Chávez, de 70 años, sobrevivió el pasado viernes cuando una barda se colapsó sobre de ella mientras dormía en la banqueta en la calle Aldama, tres días del percance tuvo que regresar a las calles debido a que no tiene un lugar donde quedarse .

“Les gritaba que me ayudaran pero no me encontraban”, comentó sobre su experiencia, la cual pudo costarle la vida. El derrumbe ocurrió en una banqueta de la calle Aldama, casi esquina con la calle 23.

Indicó que ahora vive en la banqueta de enfrente, pero que no tiene cobijas para protegerse. Mencionó que no quiero ser ingresada a un albergue o asilo ya que no le gusta el trato que les dan, por lo que solamente espera encontrar un lugar en donde vivir sin que le molesten los vagos.