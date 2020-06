Se salva de milagro... pero Ernestina regresa a vivir a las calles

El Diario

Ernestina Chávez, de 70 años, sobrevivió casi milagrosamente el pasado viernes cuando una barda colapsó encima de ella dejándola sepultada por las lluvias. Gracias a la ayuda de varias personas pudo ser rescatada, pero a tres días de este percance su vida volvió a ser la misma, ya que el salir del hospital regresó a las calles, en donde duerme y cuida autos para sobrevivir.

Ayer doña Tina platicó lo ocurrido la madrugada del viernes, cuando la barda junto a la que dormía cayó debido a la intensa lluvia. “Me moví a la barda porque me estaba mojando, y de pronto se cayó la barda y me enterró… no me podía salir y gritaba que me ayudaran pero no me encontraban”, dijo.

Comentó que el percance le dejó varias lesiones pero ninguna de gravedad por lo que cuando pudo salió del hospital y regresó a lo que considera como su casa, que es un espacio en la banqueta de la calle Aldama.

Dijo que algo positivo del accidente fue que familiares que hace tiempo no veía la buscaron y que una persona le regaló un colchón. Pero dijo que para ella es mejor vivir en la calle que en un asilo, debido a que no le gusta el trato que le dan, además de que no tiene la intención de llegar a un albergue.

Indicó que a veces batalla para tener que comer pero que la gente le ayuda y solamente espera poder localizar un lugar en donde vivir sin que nadie la moleste, debido a que hay ocasiones que hay vagos que la agreden.