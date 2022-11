Se salva producción de pavo en Chihuahua

/ Imagen ilustrativa /Tomada de internet

Chihuahua.- El titular de la oficina de representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Rogelio Olvera, informó que la fiebre aviar que se ha reportado en algunos estados de la república como fue en Chihuahua, específicamente en Casas Grandes, no afectará a las aves en nivel de producción comercial, por lo que, si bien señaló que se encuentran en alerta ante esta enfermedad, consideró que sobre todo el pavo, producto favorito de temporada, se encuentra garantizado.

“Aquí en Chihuahua que había sido tradicionalmente el productor principal de pavo, de pronto la empresa Parson empezó a trasladar su producción fuera del estado, a Yucatán, y en este año retomó la producción en Casas Grandes, pero ellos ya habían concluido con su ciclo productivo. Habían sacrificado los animales que tenían para el mercado en octubre y digamos que la granja ya estaba vacía cuando resultó este brote que se dio en el mismo municipio”, acotó.

Cabe recordar que en Nuevo Casas Grandes fueron sacrificadas 2 mil 500 aves, a las que se les detectó la influenza aviar AH5N1, y se aplicó un cerco sanitario para evitar la propagación de la enfermedad.

El titular señaló que a nivel nacional son cuatro los estados donde la afectación ha sido a nivel comercial, en Sonora, Jalisco, Nuevo León y Yucatán, pero en pollo y huevo.

Sin embargo en Chihuahua se consideró de traspatio debido a que fueron explotaciones chicas, mientras que en otros estados también se han encontrado problemas en aves migratorias. No obstante señaló que en Nuevo León ya se levantó la cuarentena y se han aplicado vacunas, entre otras medidas.

“La cantidad que se ha dado no llega al 2 por ciento del inventario nacional de aves. Entonces eso implica que no tiene una repercusión en el mercado. No hemos tenido ese problema pero es una alerta que tenemos que estar al pendiente porque nos podría generar un problema, pero no ha llegado al nivel de afectación comercial ni económica”, puntualizó.

Abundó en que esta temporada es en la que se presentan este tipo de enfermedades por lo que hay un mecanismo de coordinación con el Comité de Fomento y Protección Pecuaria, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, Agricultura, gobiernos municipales y estatal, así como con los propios productores para la pronta actuación. No obstante informó a la población que el producto estará garantizado. Por su parte algunos comercios consultados señalaron que desde principios de noviembre estarán esperando el surtido, por el que manifestaron no han tenido problemáticas, mientras que se espera que su precio llegue a los 160 por kilogramo.

