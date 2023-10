¿Has sentido alguna vez que despiertas y que algo te oprime el pecho, como si quisiera asfixiarte? ¿Te has sentido también paralizado e incapaz de mover un solo músculo de tu cuerpo, y ello te angustia y te trae temores de muerte?

Es lo que llaman aquí “se te subió el muerto”. En Escocia lo conocen como “la visita de la vieja bruja”. En los países de habla francesa, esta condición de terror es llamada “cauchemar” o pesadilla. En Alemania tienen el “Hexendrücken” o “presión de la bruja”, el “Alpdrücken” (presión del duende), y en Grecia, al elfo o íncubo que oprime al soñador y que le impone horrendas imágenes, se le denomina “Ephialtes”. En Europa Oriental, particularmente en los Balcanes, incidentes como los descritos son atribuidos en muchas comunidades a la visita de un vampiro.

La comunidad médica tiene una explicación parcial, aunque no muy racional todavía, para al menos una parte de esos fenómenos que nos afligen durante el sueño. Se trata de algunas condiciones llamadas “parasomnias” que nos pueden afectar mientras dormimos. El que “se nos suba el muerto” se puede explicar como parálisis de sueño: una condición en la que una persona en la primera etapa del sueño despierta, o cree haber despertado. Este primer estado del sueño se caracteriza porque la persona tiene pensamientos erráticos, movimientos pesados de los ojos, y por no saber o no darse cuenta de si se está o no despierto.

La “condición de parálisis del sueño” (CPS), como su nombre sugiere, es bastante común, y es común también que la gente no recuerde casi nada cuando termina por despertar.

Hay un segundo tipo de parálisis del sueño conocido como “Parálisis Alucinatoria del Sueño” (PAS), que no es muy frecuente, aunque sí muy perturbadora: además de los síntomas comunes de no poderse mover o hablar, la PAS se acompaña por pesadillas del tipo alucinatorio que pueden ser auditivas, olfativas y/o visuales. Las víctimas tienen visiones de criaturas que se les sientan sobre el pecho o que las estrangulan. La duración de la PAS es usualmente el doble que la CPS.

Los investigadores han encontrado que estos disturbios nerviosos se transmiten entre los miembros de una familia. Un detalle interesante es que tanto la CPS como la PAS, de acuerdo con la literatura médica, se encuentran con mayor frecuencia entre personas que duermen boca arriba.

El terror nocturno o “pavor nocturnus” es otro desorden que puede ser muy perturbador para aquéllos que lo sufren: se caracteriza por un repentino despertar desde el estado de sueño más profundo, y se acompaña con gritos, con sudoración y con sentimientos de extrañeza y de desorientación. Hay frecuentes alucinaciones, y el paciente es incapaz de distinguir entre la realidad y los sucesos del sueño. En este estado, la gente tiene alucinaciones con animales o gente que cree que están en su cama o en su recámara, y la condición puede durar hasta 20 minutos. Muchos no recuerdan lo que pasó, pero otros reciben la impresión de que tuvieron un encuentro con fantasmas nocturnos, y así lo registran.

Al igual que la parálisis del sueño, el terror nocturno está muy poco estudiado, aunque se cree que son condiciones que la especie humana comparte con todos aquellos animales mamíferos diurnos que, a lo largo de millones de años de evolución, han sido aterrorizados por los terribles depredadores que viven y cazan durante la noche.