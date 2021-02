‘Se topó Corral con alguien que sí sabe defenderse’

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Francisco Molina, defensor de la candidata María Eugenia Campos, precisó que en su experiencia como procurador de justicia, las carpetas de acusación no deben de presentarse en combo o grupo como las que han usado para buscar acusar a su representada.

Precisó que el estado “no pensó en toparse con una acusada y su respectiva defensa que se defendiera como debe ser”.

Francisco Molina comentó que no hay documentos oficiales en la carpeta de investigación, con las cuales puedan acusar a Campos Galván.

El representante legal comentó

que desde el 2017, están reuniendo pruebas para buscar acusar a la alcaldesa con licencia del delito de cohecho.

El juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, determinó diferir la audiencia inicial en contra de la candidata a la gubernatura por el PAN, María Eugenia Campos Galván, debido a que está a la espera de la resolución de un amparo promovido por la defensa de la alcaldesa con licencia y a petición de la misma defensa, argumentado que no había condiciones para llevar a cabo dicho procedimiento, debido a que una noche antes les habían hecho llegar más material relacionado con la carpeta de investigación.

El mismo juzgador de control coincidió con la defensa de que en que no había las condiciones para llevar a cabo la audiencia inicial, debido a que era imposible que en seis días se pudieran leer las 26 mil fojas contenidas en 15 tomos y 3 cajas, con las cuales buscaban acusar a Campos Galván por el delito de cohecho.

Mendoza Rodríguez aclaró primero sobre el amparo promovido por Campos Galván y su equipo de abogados ante la justicia federal, a fin de no iniciar de manera formal con el proceso, explicando que hasta el mediodía del martes no había recibido respuesta alguna sobre este documento, lo que no era un impedimento para empezar con la audiencia inicial.

Ante los ministerios públicos, así como las supuestas indiciadas María Eugenia Campos Galván y María Ávila Serna, así como su equipo de abogados, el juez comentó que no había condiciones para llevar la audiencia, ya que era imposible en seis días leer todo el contenido de la carpeta de investigación por parte de la defensa, lo que no garantizaba un proceso imparcial.

Por consiguiente, decretó que no era posible para a la audiencia inicial, hasta que no se garantizara que la defensa tenía todo el contenido de la carpeta de investigación en contra sus representados, para que se diera un proceso justo.

Al finalizar la audiencia, la alcaldesa con licencia María Eugenia Campos Galván comentó ante medios de comunicación que no se podía avanzar debido a que no contaban ella y María Ávila Serna con las carpetas de investigación.

"Se aplazó para cuando nos hagan el favor de entregarnos las carpetas de investigación, porque si no estaríamos violando un principio de igualdad, sobre todo de garantía constitucional", comentó Campos Galván.

La también candidata a gobernadora por el PAN, refirió que no les habían proporcionado una nueva fecha para la audiencia inicial, hasta que la fiscalía general del estado y los ministerios públicos no entregaran las carpetas de investigación correspondientes, para poder draft inicio.

Campos Galván mencionó que estará dispuesta cuantas veces se requiera a presentarse ante un juez, para aclarar este asunto.