Se une ACP a registro de 'abuelitos'

Cortesía

Chihuahua, Chih.- El presidente de la asociación civil Alianza de Causas Populares (ACP), Pedro Domínguez Alarcón, reiteró que continúa la lucha del caso de las más de mil 100 personas que viven en la colonia Ampliación Nuevo Triunfo al Norte de la ciudad, quienes por más de 20 años han intentado tener seguridad de su patrimonio para tener escrituras de sus casas que ellos han construido y es obligación del Gobierno del Estado resolver esta situación antes de que finalice la actual administración de Javier Corral Jurado, razón por la que advirtió que en caso de no atender adecuadamente, existen vías legales que favorecen a las cientos de familias.

Declaró que entre estas, se encuentra la prescripción adquisitiva que les ayudaría a estas personas a tener su seguridad patrimonial, o bien, solicitar una expropiación que sería vista con diputados que se interesan en estos temas, sin embargo confía en que las autoridades harán lo propio para dar solución a estos chihuahuenses.

Recordó que luego de haber llevado un oficio a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, dirigido al titular, Luis Felipe Siqueiros para una audiencia a fin de plantear la situación y poder llegar a una solución que beneficie a estas personas, acudió junto a una pequeña comisión de vecinos y la líder de la colonia, Eréndira Yescas Jiménez, sin embargo no fueron atenidos por el secretario de la dependencia, sino los pasaron con el jefe del Departamento de Regulación de Suelo Urbano, César Isaac Orozco Mariscal, quien desconoció el tema de los predios donde están fincadas las casas, ni de quién era la propiedad, más que solamente eran de un particular, por lo que mañana lunes 8 de febrero, hay cita para revisar el caso, informar adecuadamente y comprobar si la dependencia está en disposición de tomar esta causa.

Realizarán campaña para vacunar a adultos mayores

Además, anunció que comenzarán con una campaña para registrar a los adultos mayores de colonias vulnerables para empadronarse y recibir próximamente la vacuna contra el coronavirus (Covid-19), que supuestamente el Gobierno Federal comenzará a aplicar en este año.

Lo anterior, durante los recorridos que frecuentemente hacen, se dan pláticas de salud, se usa cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial, higiene, que también incluirán el inscribirse en la página https//mivacuna.salud. gob.mx para todos los mayores de 60 años, ya que muchos desconocen esta información y las autoridades no llegan a todos.

“Todos debemos cuidarnos y no confiarnos en lo que llega la vacuna, porque no solo han sido contagios, sino fallecidos, la pandemia ha traído problemas económicos y también en los hogares. Pedimos a Dios que nos cuide, pero principalmente que nos cuidemos nosotros porque si no lo hacemos, nadie nos va a cuidar”, argumentó el luchador social y político chihuahuense.

La propiedad privada es un derecho humano

Citó los artículos del Código Civil del Estado de Chihuahua con relación a la prescripción adquisitiva, así como enfatizar que el derecho a la propiedad privada es un derecho humano que tiene toda persona tiene y cual tiene que gozar esto es así ya que así lo establece la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el Pacto de San José en su artículo 22 de dicha convención, en la cual México es parte de dicha Convención.

La ley establece lo siguiente: “La prescripción acquisita la cual devenga en el número 1137 del código civil del Estado de Chihuahua que da como parte introductoria lo que es la presente figura de prescripción, así mismo en el arábigo 1153 del código sustantivo de la materia establece los elementos necesarios para poder prescribir una propiedad los cuales son: I. En concepto de propietario; II. Pacífica; III. Continua; IV. Pública.

Ahora bien,también el legislador local tuvo por planteado el tiempo para poder adquirir dicha propiedad nos encontramos que el legislador local tuvo por planteado en el arábigo 1154 del código civil para el Estado de Chihuahua las longitudes de tiempo para poder adquirir las propiedades las cuales las divide en dos grupos de buena fe y de mala fe.

Resaltó que esto les favorece a las personas que durante tanto tiempo han vivido en este sector de la ciudad, se han puesto servicios básicos, nomenclatura, todo de manera pacífica y lo único que desean es seguridad patrimonial.

Apoya la CEDH a vecinos

Además, dejó en claro que en caso de ser necesario, tienen el apoyo del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz Loya, quien se comprometió a acompañar a don Pedro y sus vecinos a fin de que en sus capacidades, se busque la posibilidad de que se les pueda dar justicia a estas personas.

Relacionado a este tema, recordó que su principal lucha de la problemática con las casas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la cual desde hace más de un año fue planteada al mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó no desalojar a las familias, a fin de dar solución a las penalidades que aquejan a tantas personas, por aquellas gentes aún deben su hogar, otros dejaron de pagar pero viven en su casa y hay quienes recuperaron las abandonadas, las habitan y buscan comprarlas a costos adecuados a sus posibilidades económicas; estas últimas también tienen derechos de acuerdo a las leyes.

Además de este tema importante, también argumentó que desde inicio de año han acudido a los sectores con más vulnerabilidad, a llevar apoyos alimenticios, cobijas, gestión de alumbrado, de pavimento, de ayudas a personas necesitadas tales como las despensas que gracias a la contribución de la Administración Municipal de Chihuahua, empresarios de buen corazón, se han podido entregar en diferentes colonias.