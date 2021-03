Se unen vecinos vs gasolinera Carvel

Sergio Alvídrez/ El Diario

Chihuahua.- Vecinos de la colonia Infonavit Nacional, formaron un frente para detener la deforestación de un espacio cercano al parque El Platanito por parte de la empresa Carvel, que pretende instalar una gasolinera en el lugar.

Ayer por la mañana varios árboles del parque fueron derrumbados y arrancados por personal de la empresa Carvel que realiza labores para la construcción de la gasolinera.

Al percatarse de esta situación, los colonos se organizaron y acudieron a evitar que continuaran quitando árboles; además, se dieron cuenta de que los trabajadores no tenían ningún permiso de la autoridad municipal para arrancarlos, por lo que procedieron a detenerlos.

Vecinos del sector han rechazado la construcción de la gasolinera Carvel desde el año pasado y muchos ciudadanos y organizaciones sociales se les han unido a la causa.

Esta empresa (Carvel) ha hecho y deshecho a su antojo al punto de omitir las disposiciones de la autoridad municipal” LUISA MENDOZA Residente

Algunos de los árboles que derribaron cuentan con décadas desde que se plantaron y “no se deberían matar, se deberían trasplantar” pero según los vecinos de la colonia, no tuvieron cuidado en quitarlos, así que llamaron a Seguridad Pública Municipal (DSPM) para “detener el ecocidio”, como le llamaron.

Luisa Mendoza, habitante del sector, comentó que esta empresa ha hecho y deshecho a su antojo al punto de omitir las disposiciones de la autoridad municipal, los han intimidado, ofrecido dinero, por lo que han presentado quejas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y reunido más de 144 firmas de vecinos más cercanos a las calles en rechazo a la instalación de dicha estación de combustible.

“Primero siguen rondando el lugar y ahora hasta los árboles quitan. No estamos conformes, es nuestro parque y tenemos todo el derecho a cuidarlo.

“Ya estamos llegando al límite y de continuar con estos atropellos, vamos a manifestarnos directamente ante el gobierno”, comentó una vecina, quien reconoció el apoyo que les han brindado algunas asociaciones civiles.

En junio del año pasado el Municipio llevó a cabo la suspensión definitiva de la construcción de la gasolinera en el terreno anexo al conocido parque, noticia que se hizo del conocimiento de los habitantes de la zona por parte del secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui; el director de Desarrollo Urbano, Gabriel Valdez Juárez y las regidoras Martha Vega y Adriana Díaz Negrete.

Incluso se buscó entablar diálogo con el propietario actual del predio y la compañía mencionada, a fin de que se tuviera otro espacio para no afectar la zona. No obstante, la empresa presentó un supuesto estudio de impacto vial hecho por Gobierno del Estado, que le favorecía el permiso para la obra.

También, hace unas semanas comenzaron a colocar tanque de gasolina, algo que alertó a los colonos de la zona, quienes han pedido no se haga más daño al área verde.

“Esta forma de presionar al Municipio con intenciones de continuar la construcción por parte del propietario del predio

El espacio es área verde, no debe pertenecer a particular: movimiento ecologista

y de la empresa, ha sido un acto de irresponsabilidad y falta de empatía con los vecinos, además de faltar a la palabra de encontrar solución alternativa que no afecte al sector”, comentó el presidente de la Comisión de Ecología en el Ayuntamiento, Juan Pablo Ríos Prieto.

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, informó que los árboles retirados del predio deberán ser trasplantados y reponer aquellas especies que no sobrevivan, aunque según testimonio de los vecinos, quedaron muy dañados y prácticamente sin vida.

La autoridad municipal indicó que deberán transportar los 26 árboles y reubicarlos en terrenos del Vivero Municipal; la no sobrevivencia de cualquiera de ellos deberá restituirse y donar a esta dependencia municipal un total de cinco árboles de la especie huizache.

Además, se realizara la compensación de 130 árboles, los cuales ya fueron depositados en el vivero municipal por la remoción de los 26 árboles ya citados.

Por su parte el grupo ambientalista “Salvemos los Cerros de Chihuahua”, aseguró que se tomarán cartas legales en el asunto, con las respectivas denuncias ante los tres niveles de gobierno, y se buscará la unión con la comunidad vecinal del parque el Platanito para una resistencia civil ciudadana.

“Esto ha generado una gran inconformidad entre diversos sectores de la población, pese a que una minoría se empeña en poner primero la gasolina y el dinero antes que la vida.

“Las autoridades municipales se escudan en el pretexto de que las gasolineras son autorizadas por la Federación, lo cual es una verdad a medios, ya que las licencias de construcción son emitidas también por el Municipio, como en el caso de la gasolinera que destruye el ícono del patrimonio natural chihuahuense: el Cerro Grande”, manifestaron a través de sus redes sociales.

Además, el representante estatal de Movimiento Ecologista Mexicano, Arturo Limón Domínguez, criticó la forma en cómo se han presentado las cosas y consideró que son intereses particulares que hicieron de una área de donación y utilidad pública un negocio privado al concesionar el espacio Noroeste de cierre del polígono conocido.

“El Movimiento Ecologista Mexicano en el Estado de Chihuahua manifiesta su solidaridad reiterada a los vecinos a quienes estima asiste el legítimo derecho de salvaguardar este espacio vital a su desarrollo, en consecuencia y una vez que hemos tenido noticias del derribo de los arboles ubicados en ese espacio. Codo a codo estaremos en la defensa de este espacio que es no sólo simbólico, por la defensa de los derechos civiles y ciudadanos, sino ante la no dotación de espacios verdes muy necesario salvaguardar. Desde aquí decimos no a los traficantes de terrenos de la ciudadanía que hacen de la propiedad pública, negocio privado”, manifestó el especialista en ecología y medio ambiente.