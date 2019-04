Sedue ha pedido a Profepa no otorgar permisos para “mascotas exóticas”

Chihuahua.- Por varios años la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del estado (Sedue), ha solicitado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no otorgar permisos para tener “mascotas exóticas” en las zonas urbanas, informó Miriam Molina, vocera de la dependencia.

Mencionó que los animales exóticos no están en su hábitat natural al permanecer en viviendas urbanas, además de que no cuentan con el espacio suficiente para su desarrollo, aunado a ello la peligrosidad de algunos es motivo para que los permisos sean negados.

Asimismo señaló que a través de redes sociales, incluso hay negocios físicos, en donde venden este tipo de animales y la autoridad federal lo permite, por lo que se les ha solicitado detener estas prácticas y hasta el momento no se ha hecho nada al respecto.

En el caso del jaguar de Misiones, quien atacó a una persona el día de ayer, será la autoridad federal quien finalmente decida si retira el permiso a la propietaria del animal o si lo regresa nuevamente, debido a que es la tercera vez que se escapa.