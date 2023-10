Seguidores de Ebrard denuncian imposición de Sheinbaum

Francisco López/ El Diario

Chihuahua. – El proceso de Morena mediante el cual Claudia Sheinbaum quedó electa como candidata de Morena y partidos aliados por la Presidencia de la República, se encuentra manchado por el dedazo, oficialismo, imposición y derroche desmedido de recursos para promocionar eventos multitudinarios, aseguró el comité de la asociación “El Camino de México”, de abierto apoyo a Marcelo Ebrard.

“Si esto se sigue haciendo así, el dinosaurio está rondando a la puerta y va a volver, porque es contra lo que luchamos, contra el dedazo, el oficialismo y la imposición, esas prácticas están a la vuelta de la esquina, pero estamos a tiempo de cambiar y rectificar”, declaró Luz María Pérez, quien se presentó como coordinadora de la tercera circunscripción para las causas marcelistas.

Pérez, acusó al presidente nacional del partido, Mario Delgado, es el primerio que viola los principios de no mentir, no robar y no traicionar y adelantó que el 3 de noviembre recibirán una respuesta para volver a realizar el proceso o no, y dependiendo de ello el movimiento determinará su permanencia a Morena como estructura.

En rueda de prensa que ofrecieron en un conocido recinto del centro de la ciudad de Chihuahua, los miembros del movimiento coincidieron que Morena vivió un proceso viciado, violatorio y desaseado durante los primeros de septiembre, con prácticas de aplicación excesiva de recursos para acarreos y compra de voluntades a favor de Sheinbaum Pardo.

Durante la exposición a medios de comunicación presentaron un video de 10 minutos en donde expusieron evidencias de condicionamiento de programas de Bienestar en diferentes regiones del centro, bajío, la laguna, Ciudad de México, Culiacán y otras ciudades, cambio del voto hacia Claudia Sheinbaum.

Carlos Candelaria, líder de la circunscripción número 1 de los grupos de apoyo a Marcelo, destacó que las evidencias palpables obligaron a la Comisión de Honestidad de Morena atienda la impugnación de la encuesta de 3 de noviembre, por instrucción de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Candelaria destacó que los 5 millones que entregó el partido a cada “corcholata” para gastos durante sus recorridos oficiales por el país, Sheinbaum los gastó en dos eventos, y el equipo de la ahora candidata no ha querido informar de dónde salieron las grandes sumas de dinero que utilizó para su promoción.

En el evento estuvieron presentes: José Medina, coordinador de la expresión Siglo 21; Helen García de Avanzada Nacional; Marlene Pérez en representación de la senadora Bertha Caraveo; Manuel Navarro de Avanzada Nacional; Jesús Avilés de Diálogos progresistas; Miguel Barragán de Movimiento Progresista; César Quintana en representación de sectores de ganaderos y profesionistas; Guillermo Villalobos, director de la facultad de Zootecnia de la UACH; Sergio Dozal de Jóvenes con Marcelo y Margarita Ramírez, representante del Sector Agropecuario.