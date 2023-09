Seguirá César D. en prisión preventiva

El Diario de Chihuahua 12 Sep 2023(Con información de Orlando Chávez) ochavez@diarioch.com.mx

Ayer fue realizada una audiencia dentro del proceso penal de la causa 1260/2019 contra el exgobernador del Estado, César Duarte, la cual fue solicitada por su defensa para pedir la revisión y cambio de la medida cautelar de prisión preventiva; sin embargo, el juez de control, Adalberto Contreras, negó el cambio de medida cautelar.

En el marco de la audiencia el exmandatario expresó que lo han retenido en prisión con argumentos infundados, además de que recalcó que esto es la continuidad de la persecución que inició en la pasada administración.

Sin embargo el juez explicó que existen elementos legales suficientes para determinar la privación de la libertad alternativa para garantizar que esté presente en el proceso que enfrenta, lo anterior en una audiencia solicitada por los abogados del imputado.

La defensa del exgobernador había indicado que la prisión preventiva resultaba acumulativa, ya que su defendido ya está en prisión por otro proceso en su contra, pero el juez señaló que al tratarse de dos asuntos independientes, es posible aplicarla.

Otro de los argumentos debatidos, fue que según la defensa el exgobernador estuvo en los Estados Unidos para ser atendido médicamente y no para evadirse de la justicia, pero el juez expresó que no hay registro de esa situación. Actualmente la medida cautelar impuesta es por diez meses, los cuales iniciaron el 25 de agosto.

El exgobernador declaró en la audiencia de revisión de medida cautelar efectuada este día, que es falso que haya sido un evadido de la justicia, además de que recalcó que fue víctima de cateos que hacían inviable que viviera en la casa que es de su hijos, en donde era notificado para que acudiera al juzgado por las acusaciones en su contra y que este argumento fue utilizado para señalar que no era localizable.

Mencionó que los agentes de la Fiscalía del Estado dicen que no tiene arraigo, en parte porque no localizaron evidencia en cuentas de redes sociales de esto, entre otros argumentos. Recalcó que en lugar de buscar cuenta en Facebook podían ir al Registro Público a constatar que la casa cateada y en donde le notificaban es de sus hijos y que no tienen nada que ver con su proceso.

Añadió que mantenerlo en prisión atenta contra su salud, ya que en el Cereso no es cumplida la dieta que debe llevar por sus problemas de salud y que a la fecha no ha sido posible que le demuestren que tiene cuentas millonarias. Mencionó que a la larga se tomarán acciones y que los puestos no son eternos. “Dará vuelta el chirrión por el palito”, dijo.