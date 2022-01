Seguirán en aumento casos de depresión debido a pandemia

El incremento de los casos de depresión en el estado de Chihuahua e incluso en el mundo, ya se había anticipado que habría más casos, cuyo resultado se debe a la infección del Covid-19, comentó la presidenta del Colegio de Psicólogos del Estado de Chihuahua, Imelda Guadalupe Alcalá Sánchez.

Lo anterior, tras mencionar que es resultado de la exposición a la infección, esto implica para muchas personas la pérdida de familiares, ingresos, libertades o de oportunidades, ya que eso tiene consecuencias emocionales.

Alcalá Sánchez recalcó que en este año y el próximo esperan el surgimiento un aumento de pacientes con trastornos de ansiedad y depresión, sin embargo si no se mantiene a la gente encerrada, se reactive la economía y se mejore la situación social, se estancará el incremento de casos de depresión, pero no se reducirá.

En cuanto al día más triste del año (Blue Monday), la presidenta del Colegio de Psicólogos, dijo que ese término es usado por clima, el cual es en países donde el invierno dura varios meses y el clima es muy frío, lo que hace permanecer adentro de las viviendas y hay bloqueo al sol.

A lo que agregó que al no exponerte al sol, no se produce sustancias que funcione el cerebro no permite ser optimista, sin embargo es una mera forma de mercadotecnia, nada que ver con alguna enfermedad mental.

En este contexto, el Estado de Chihuahua es la cuarta entidad con más casos de depresión registrados en el 2021, al acumular un total de 6 mil 619, de los cuales en la última semana se detectaron 67, de acuerdo a las cifras publicadas por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal.

Las estadísticas muestran que la Ciudad de México es donde más casos de depresión hubo el año pasado al registrar un total de 16 mil 122, el segundo es el Estado de México con 9 mil 603 y el tercero le corresponde a Jalisco con 9 mil 76, a nivel nacional el acumulado fue de 104 mil 719, el 73.45 por ciento son mujeres.

En el caso de Chihuahua el 73.06 por ciento de los casos de depresión son mujeres, es decir 4 mil 836, mientras que el resto (1 mil 783) son hombres, además hubo un incremento del 12.28 por ciento en comparación al 2020, ya que se presentaron 5 mil 895.