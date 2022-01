Segundo día con más de 500 contagios en la ciudad

Chihuahua, Chih.- Para este sábado 08 de enero la ciudad de Chihuahua acumuló 502 nuevos contagios de covid 19, así como seis muertes más en las últimas 24 horas. La capital sigue siendo por cuarta vez consecutiva, y desde el marcado incremento en los casos, la que mayor número de contagios presenta, duplicando los de Ciudad Juárez que presentó 218, segundo municipio con más casos en el estado.

A nivel entidad fueron mil 1143 contagios nuevos, así como 20 defunciones, de las cuales seis fueron en esta ciudad, cuatro más en Juárez, dos en Cuauhtémoc y Delicias y 1 en Camargo, Meoqui, Guerrero, Chínipas, Ascensión y Belisario Domínguez.

Ante esta ola de contagios que ha ido en aumento desde el pasado miércoles, desde la Secretaría de Salud la doctora Wendy Ávila, subdirectora de Medicina Preventiva pidió a los chihuahuenses permanecer en casa en estos días y a las personas positivas y sospechosas urgió al aislamiento en los domicilios y lejos de su familia.

“Si usted este fin de semana puede permanecer en su hogar es mejor permanecer en él. Si ya fue diagnosticado con covid 19 puede utilizar el 911 para cualquier emergencia que se tenga y es muy importante el aislamiento. Hay que aislarse y no estar en lugares fuera de casa si ya se fue diagnosticado, obviamente sólo para buscar ayuda de salud, pero en caso de no ser así no salir de casa y aislarse en una sola habitación para proteger a las personas que viven en la misma casa. Hay que ser responsables para evitar perder vidas de algún ser querido”, enfatizó.

El número de personas confirmadas asciende a 97 mil 981 (+1143) y los casos confirmados corresponden a los municipios de Juárez (+218), Chihuahua (+502), Parral (+129), Cuauhtémoc (+32), Delicias (+44), Nuevo Casas Grandes (+18), Ojinaga (+19), Camargo (+23), Guachochi (+12), Jiménez (+25), Bocoyna (+7), Meoqui (+9), Saucillo (+12), Aldama (+2), Buenaventura (+5), Allende (+10), Santa Bárbara (+9), Chínipas (+2), Madera (+1), Ascensión (+5), Julimes (+1), Guadalupe y Calvo (+3), Ahumada (+11), Matamoros (+12), San Francisco del Oro (+4), Balleza (+6), Nonoava (+1), Coronado (+3), Bachíniva (+3), Coyame del Sotol (+2), Cusihuiriachi (+1), San Francisco de Conchos (+1), Gran Morelos (+1), Moris (+1), El Tule (+6), Rosario (+2) y Huejotitán (+1).

Este sábado se encuentran un total de 259 pacientes hospitalizados, por lo cual, la ocupación de camas para la atención de COVID-19 es de 54.78 por ciento con 195 pacientes, por su parte, la ocupación de espacios para personas que requieren ser intubadas es de 32.65 por ciento con 64 pacientes.

Con la finalidad de evitar el incremento de contagios por COVID-19, la Secretaría de Salud exhorta a la ciudadanía a realizar correctamente las medidas preventivas como el lavado frecuente de manos o el uso de gel antibacterial, aplicar la sana distancia de 1.5 metros entre personas, portar el cubrebocas en todas las actividades, así como limpiar y desinfectar los espacios y objetos de uso común.

Es primordial evitar estar en aglomeraciones, en lugares que no posean ventilación adecuada y tener contacto con personas por medio del abrazo y el saludo de mano o beso.