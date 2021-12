Segundo día de largas filas y desorden en vacunación

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

El caos, la desesperación, el enojo y la desorganización reinaron por segundo día consecutivo en la jornada de vacunación de adultos mayores de 60 años, quienes manifestaron su inconformidad ante la espera por más de cinco horas bajo el intenso sol, lo que originó que varios de ellos comenzaran a sentirse mal, además de que denunciaron que varia gente se metía a la fila y provocaron conatos de pelea.

En el Centro de Convenciones, por ejemplo, la fila recorrió la fachada del edificio hasta el estacionamiento cercano a la calle Escudero, en una especie de caracol, con una distancia de un kilómetro aproximadamente; sin embargo, fue tanta la afluencia que el tráfico se congestionó debido a la falta de un guardia de seguridad para que dirigiera el tráfico e indicara la salida. Mientras que en el Estadio de Beisbol fue cerrado el acceso vehicular, por lo que varios adultos mayores estallaron contra las autoridades debido a la lentitud en la aplicación de la vacuna de refuerzo. Además reclamaron que tras más de cinco horas formados les dijeron que se había terminado el horario y que volvieran otro día.

Esta misma situación fue reportada a El Diario por personas que acudieron al Campus II de la UACH, donde las filas llegaron hasta la avenida Homero y varios automovilistas comenzaron a meterse en sentido contrario. Todo esto ante la nula presencia de agentes de Vialidad, por lo que incluso varios conductores bajaron de sus vehículos ‘para organizar el tráfico’.

Por su parte la Secretaría del Bienestar pidió a la población respetar los horarios y el orden establecido e informaron que derivado de la gran demanda, la aplicación de la dosis se amplió hasta el sábado y se extenderá aún más días en caso de ser necesario, además de que reiteró que se cuentan con suficientes dosis para la población que así lo requiera.

Incluso informaron que debido a las aglomeraciones se amplió la capacidad en Estadio de Beisbol de la Deportiva Sur, que a partir de hoy también tendrá operativo vehicular y se asignaron más vacunadores en el Centro de Convenciones, en donde se habilitaron más baños y se mejoró la distribución.

“Debido a la importante respuesta de la población de 60 años y más se decidió extender hasta el sábado 18 de diciembre la jornada de vacunación de la tercera dosis como refuerzo en la ciudad de Chihuahua”, anunció el delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera.

De esta manera, resaltó el delegado, las personas que tienen el temor de no alcanzar o que no pudieron obtener la tercera dosis debido a que no fueron el día o la hora que le correspondía, pueden recibir el biológico el viernes o el sábado.

“Estamos viendo con mucho agrado la responsabilidad de la gente para ir a vacunarse. Está asistiendo gran cantidad de personas mayores de 60 años a recibir el refuerzo; es decir, la tercera dosis de la vacuna.

En esta ocasión dada la gran respuesta se decidió ampliar la jornada de vacunación hasta el día sábado, que estaba planeada hasta el jueves. Ahora durará toda la semana y si se necesitan más días lo haremos más días. Queremos que tengan la certeza que tenemos las dosis suficientes”, detalló.

Van 17 mil 545 vacunados

De acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar, ayer se aplicaron 17 mil 545 dosis en adultos mayores; es decir, dos mil 154 más que el primer día de la jornada que alcanzó un total de 15 mil 391 personas en las tres sedes que fueron el Centro de Convenciones, con una afluencia de 6 mil 420 personas, el Estado de Beisbol, donde acudieron 3 mil 933 y la UACH con una cantidad de 5 mil 20 personas.

Asimismo los nuevos horarios quedaron: M de 9:00 a 11:00 horas, apellidos con la letra N de 11:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde, mientras que los apellidos con la O serán de 1:00 a 3:00 de la tardes.

En tanto el 16 de diciembre recibirán apellidos con la P de 9:00 a 11:00 de la mañana; Q de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y con la R de 1:00 a 3:00 pm.

Para el 17 de diciembre vacunarán a personas con apellido con la S de 9:00 a 11:00 de la mañana; T de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y U de 1:00 a 3:00 pm

Por último el 18 de diciembre la V de 9:00 a 11:00 am, W-X de 11:00 am a 1:00 pm y la Y-Z de 1:00 de la tarde a 3:00 pm.

Los requisitos que deben presentar son: comprobante de la segunda dosis, tener por lo menos seis meses de haberla recibido, el registro de mivacuna.salud.gob.mx, además de comprobar que son residentes de este municipio.