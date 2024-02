Seguridad es el mayor reto: Bonilla

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- Tras registrarse como aspirante a la reelección y a unas semanas de pedir licencia para ello, el alcalde Marco Bonilla considera que la seguridad sigue siendo el mayor reto de Chihuahua, no obstante haber avanzado del lugar 39 al 49, en la lista de los 50 municipios del país más violentos.

“Estamos a dos posiciones de salir de esa lista de los municipios prioritarios de las estrategias de seguridad por sus altos niveles de violencia, nos ha costado mucho, nos faltan esfuerzos, pero vamos por la ruta correcta”, sostiene Bonilla Mendoza en entrevista con El Diario, en la que hace un recuento de los casi dos años y medio de su gestión al frente del Gobierno Municipal.

El presidente municipal asienta que al comenzar su administración trazó el objetivo de hacer de Chihuahua una de las ciudades más competitivas del país, porque ese concepto le permitiría medir qué cosas hacía bien el gobierno a su cargo y qué cosas hacía mal.

Con un gobierno honesto, hemos tratado de cambiar eso que era bien recurrente que decían en la calle, que todos son iguales, todos son una porquería, todos roban, todos se enriquecen desde el gobierno...”

La gobernadora no sólo es la líder, y lo digo con mucho orgullo, del equipo político al que pertenezco en el PAN. Es con quien hemos caminado todos los proyectos desde 2012”

Como parte de la meta, explica, estaba también la retención del talento que genera la ciudad y que finalmente las estrategias de crecimiento impulsadas desde el Municipio, con el apoyo del Gobierno del Estado, repercutieran en el bolsillo de las familias, en mejores condiciones materiales y económicas de sus habitantes.

“Porque somos aspiracionistas los chihuahuenses, queremos progresar y estar mejor”, dice, en clara alusión a uno de los denuestos federales que indirectamente enlista al referir el abandono de la administración de Andrés Manuel López Obrador en muchos rubros.

El alcalde critica, precisamente, el abandono del Gobierno Federal en materia de educación, salud, infraestructura y seguridad, lo que ha obligado a Estado y Municipio a sustituir con recursos propios esas tareas que constitucionalmente le corresponden al otro nivel.

“Ese abandono es notable en seguridad, en salud, educación, infraestructura. A mi me parece increíble la actuación del Gobierno Federal...”, declara.

SEGURIDAD Y RELLENO SANITARIO, LOS PENDIENTES

“Siempre digo que la seguridad es la base de todo lo bueno, y cuando vienen inversionistas a Chihuahua lo primero que preguntan es cómo está la seguridad de la ciudad. Es lo primero”, dice Marco Bonilla, al hacer el somero recuento de los casi dos años y medio de su administración.

Presume que el Municipio avanzó 10 posiciones en el listado de las ciudades más violentas del país y está a punto de salir de ese ranking, gracias a la apuesta de esta administración de reforzar su equipamiento tecnológico de la Plataforma Escudo; al desarrollo de capacidades de investigación para combatir la delincuencia y a la profesionalización y dinificación policial.

Ahora, presume el alcalde, hay 400 nuevas cámaras conectadas a Seguridad Pública, patrullas inteligentes con cámaras de reconocimiento facial, tres nuevos drones de última generación cuyo alcance visual es de hasta 10 kilómetros, es decir, que desde el Centro de Convenciones pueden enfocar sin problemas hasta la Comandancia Norte, por citar un ejemplo.

Asimismo, los agentes de la Policía Municipal trabajan de forma colaborativa con los elementos de la Fiscalía General del Estado en tareas de investigación, para robustecer carpetas e incluso en la ejecución de órdenes de aprehensión, lo que ha mejorado la persecución de los delitos y la eficiencia de todas las autoridades.

Además, con convenios como el firmado con la Policía de Nueva York, ya están desde ayer los primeros elementos que van a capacitarse de Chihuahua a esa ciudad, un coordinador del Equipo de Proyectos Especiales (EPE) y uno de los mejores instructores del Instituto Superior de Seguridad (ISSCUU), puesto en marcha durante esta administración para profesionalizar la labor policial.

Parte toral en este renglón, asienta, ha sido la de dignificar la labor policial, de tal manera que ahora los agentes tienen por primera vez acceso a créditos bancarios, hipotecarios, con una tasa inmejoranle, gracias a un fondo de garantía que dispuso el Gobierno Municipal.

Pese a los avances, reconoce, “es para mi el reto más importante de cualquier gobierno, más con un Gobierno Federal cuya filosofía es abrazos y no balazos, que no se esmera en combatir la impunidad, que prefiere acusar a los delincuentes con su abuelita en vez de asumir la labor de gobernar, que es tener mano firme para procesar a aquellos que nos quieren robar la paz y la tranquilidad. Ha sido un gran reto, pero afortunamente lo vamos sacando”.

El otro gran pendiente, señala, es el proyecto del nuevo Relleno Sanitario, que está por cumplir un año detenido en los tribunales.

“El estatus hoy es de indefensión para la administración municipal porque el Poder Judicial no ha terminado de definirnos la fecha de audiencia ni ha sentenciado el asunto. Vamos a cumplir un año en el proceso jurídico y todavía no hay respuesta a situación”, reclama.

El gran problema, explica, es que el actual relleno estaba en situación crítica urgente y si no hacía algo así, urgente, habría una crisis en recolección y disposición de basura.

“Con este plan (el actual) nos permite ganar más tiempo, al menos tres años, que nos permita ir construyendo el centro de procesamiento de basura, que nos permitirá que el 90 por ciento de la basura se reutilice”, confía.

En esta tarea, asienta, ha sido importante el trabajo que realiza el despacho de consutoría españo IDOM, considerado el mejor del mundo en la materia, que ha colaborado en 13 plantas de procesamiento de basura alrededor de todo el planeta y actualmente ejecuta también, en Arabia Saudita, el proyecto más ambicioso del planeta de convertir a ese país en uno de cero residuos.

ABANDONO FEDERAL EN TODOS LOS RUBROS

Cuestionado sobre los rubros que el Gobierno Federal ha desatendido, como el de la salud, lo que llevó a su gobierno a crear una instancia nueva (el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud) y a destinarle gasto público a pesar de no ser de su competencia, Bonilla Mendoza critica ese abandono y la desproporcionalidad fiscal existente en el país.

“Nosotros aportamos impuestos federales por el orden de los 25 mil millones de pesos, el año anterior, 2023, y de esos, al municipio de Chihuahua nos regresan un 13 por ciento, al municipio, a pesar de tener un 27 por ciento de la población estatal”, señala. “Y al Estado, de los más de 100 mil millones de pesos que recauda, nos regresan un 3.1 por ciento. Es una desproporción en materia hacendaria”.

Enlista el Fondo Metropolitano, Fondo Minero, Fortaseg y Fortamun como los ingresos perdidos del Municipio en esta administración federal, alrededor de 230 millones de pesos que antes llegaban de manera adicional al prespuesto y hoy ya no llegan. “Eso que no nos llega ha tenido que ser sostenido. La gobernadora Maru Campos precisamente decía ayer en una entrevista que debemos estar haciendo labores que le corresponden al Gobierno Federal, hemos tenido que sustituirlo con recursos propios, tenemos un golpe doble”, afirma. En materia de salud específicamente, comenta, desde que fue director de Desarrollo Humano en la gestión municipal de Campos Galván, le tocó vivir la pandemia y ver que los esfuerzos en este nivel estaban dispersos en varias dependencias, de ahí la necesidad de crear una nueva institución en esta materia, con el reto de no incrementar la nómina. Así, dice, evolucionó el Centro de Atención Psicológica (Capsi) al actual Impas, que ahora atiende una demanda de servicios médicos muy amplia de gente que antes tenía Seguro Popular, que ya no existe, o incluso de la gente que batalla con IMSS.

AVANCES EN TRANSPARENCIA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Para el presidente municipal, uno de los pilares de su administración, desde el comienzo, fue el de un gobierno honesto, transparente y eficiente, que rompiera con el reclamo de que todos los gobernantes y políticos sin iguales en cuanto a corrupción.

“Primero es porque en la calle era bien recurrente que nos dijeran que todos son iguales, todos son una porquería, todos roban, todos se enriquecen desde el gobierno”, señala en torno a la imagen que, considera, ha logrado combatir con una gestión que se ha colocado como la más transparente del país y a la vez en los primerois lugares en competitividad y calidad de vida.

“Cuidamos el recurso que nos confían, cuidamos su tiempo, no le metemos tanta burocracia”, afirma en cuanto a la tramitología que ahora puede hacerse en línea, con más de 100 procedimientos sin necesidad de acudir a las oficinas municipales.

En materia de servicios públicos, además, considera uno de los más importantes avances el haber cancelado los contratos de recolección de basura para exigir el uso de camiones en buenas condiciones y la reingeniería de rutas, con lo que las quejas, en un universo de 260 mil viviendas de las que se recogen los desechos todos los días, bajaran de más de mil por semana, a menos de 200.

En el sistema de alumbrado público, asegura, también ha sido notable la inversión, con la meta de reponer más de 53 mil luminarias nuevas de las más de 87 mil que tiene la ciudad, dotándola de iluminación más moderna y eficiente, que le representa ahorros al gasto público por cerca de 300 millones de pesos anuales, que ahora pueden dedicarse a otras necesidades.

La obra pública, considera, también está a la vista, pues ha mantenido una inversión en el rango de los mil millones de pesos anuales, lo que permitió consolidar el distribuidor vial más grande, de un kilómetro de extensión, en Fuentes Mares y Nueva España; así como el Polideportivo Luis H. Álvarez, en un área de 13 hectáreas, con 28 canchas de todos los deportes, más grande que la Deportiva tradicional.

El renglón del Presupuesto Participativo, además, ha crecido de 125 millones de pesos a 264 millones de pesos, más del doble, lo que ha permitido tener obras activas y en ejecución por toda la ciudad. Por otra parte, Bonilla Mendoza destaca el desarrollo humano anclado al desarrollo económico, con la inversión de 100 millones de pesos en apoyos, en becas, subsidios, que permiten atender sobre todo a los que más necesitan, a los que menos tienen, pero también a los que se están forjando un mejor futuro a través del estudio, con las becas académicas.

“Hemos impulsado más de 15 mil nuevos empleos desde el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, que nos permite buen nivel de ingreso para los trabajadores”, afirma.

LA RELACIÓN CON MARU Y EL RETO ELECTORAL

“Era algo que me decían constantemente, el tema de esa historia que ha existido en el municipio y que la vivimos más en la anterior administración, con un gobernador autoritario que quería decidir como alcalde y gobernador al mismo tiempo. Claro que la vamos a romper”, responde el alcalde Bonilla ante el cuestionamiento de la “maldición” que existe en la relación gobernador-presidente municipal de la capital, porque siempre terminan confrontados.

Reconoce en Campos Galván a la líder del equipo al que pertenece dentro del PAN y presume que desde 2012 han ido juntos, como coordinador de las campañas de la hoy gobernadora y como parte de su gobierno municipal entre 2016 y 2021.

“Y nuestro objetivo nunca ha sido electoral, político, nuestro objetivo ha sido trabajar por el bien común de Chihuahua, de construir mejores oportunidades para todas y todos y ahora los resultados están a la vista. Hoy Chihuahua es muy diferente a como lo recibimos en 2016, y digo lo recibimos como equipo, hemos transformando la capital a pasos agigantados, es la sexta ciudad más competitiva del país, la cuarta con mejor calidad de vida del país. Eso se dice fácil, pero cuesta mucho trabajo y mucho sacrificio”, sostiene.

Finalmente, el alcalde dice estar confiado en obtener el respaldo de los chihuahuenses para su eventual reelección, porque ha cumplido con el trabajo.

“(...) y además de ser político y gobernante, soy papá y soy esposo, y en muchas ocasiones he descuidado esa responsabilidad por poner por delante el interés de la ciudad. Mis hijos así lo entienden, incluso el más pequeño, Mateo, que hoy su papá tiene la enorme responsabilidad de trabajar todos los días para que esta ciudad sea una tierra de oportunidades, y ahí están los resultados a la vista de la gente y serán los ciudadanos los que la determinen”, comenta.