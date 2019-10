Seis se niegan a desalojar viviendas de Pensiones y les reanudan proceso penal

Chihuahua.- Seis de las 9 personas que habían prometido desalojar viviendas invadidas del fraccionamiento Pensiones Civiles del Estado, se negaron a cumplir con ese acuerdo y por ende se reanudó un proceso penal en su contra. Fueron citados a acudir nuevamente a audiencia el 14 de octubre; de no acudir por su cuenta, se girará orden de aprehensión.

El argumento de ellos es que carecen de recursos para mudarse, han sido hostigados por la Policía y esperan que el Gobierno acepte vendérselas.

Sin embargo esos señalamientos los consideró como “temerarios” y “lamentables” la juez Delia Valentina Meléndez Olivas hoy en una audiencia en la Ciudad Judicial, la cual declaró incumplido el acuerdo aceptado el pasado 12 de agosto para dejar esas viviendas a más tardar el 30 de septiembre, y por ello anunció que continuará el proceso penal.

Se trata de Adrián G. T., Luis Ángel M. M., Sandra Abigail R. P., Joana Cristina I. P., Liliana M. B., y Juan Manuel A. V., quienes ocupan las casas marcadas con los números 2222, 2239, 2247 y 2250 de la calle Derechos Humanos.

Mientras que Pedro Luis C. S. entregó la casa con el número 2213, así como Griselda Jaqueline T. H., y Rogelio C. S. en la 2221. En éstos últimos se declaró eliminar los cargos penales en su contra.