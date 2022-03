'Semáforo verde no significa que se acabó el Covid'

Chihuahua.- La doctora Leticia Ruiz, directora de Control y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud recordó que el cambio al semáforo verde que arrancó el día de ayer en todo el estado “no significa que se acabó el Covid, sino que ha disminuido el riesgo”, por lo que hizo un llamado a la población a mantener las medidas preventivas. Esto durante la presentación del informe técnico del día de ayer mismo en el que, considerando el desfase en los registros tras el fin de semana, registró 32 contagios, 13 en Juárez y 19 en Chihuahua, pero ninguna defunción en el estado.

“El estado pasa a verde lo que no significa que ya no haya Covid, sino que ha disminuido el riesgo las medidas preventivas hay que seguirlas utilizando porque con ellas no sólo prevendremos la enfermedad de Covid, sino muchas otras enfermedades lo que seguramente nos hará conservar la salud y visitar menos al médico”, señaló.

Comentó que aún hay municipios con más casos que otros, como es el caso de Chihuahua que continúa con cientos de casos por semana epidemiológica. No obstante al día de ayer se registraron un total de 19 contagios nuevos. En dicho primer día de la nueva semana epidemiológica en el que los registros se encuentran con un desfase tras el fin de semana la Secretaría presentó un total de 32 contagios en todo el estado y ninguna defunción.

Por lo anterior el registro de personas que han perdido la vida por Covid-19 se conserva con 9 mil 906. Asimismo la cantidad de casos confirmados con este padecimiento ascendió a 138 mil 266 (+32), los cuales se registran en los municipios de Juárez (+13) y Chihuahua (+19).

A nivel nacional se registraron mil 905 casos nuevos y el estado de Chihuahua se posiciona en el lugar 23 de casos activos en el país, por lo que presenta una tasa de incidencia de los últimos 14 días, de 13.4 casos activos por cada 100 mil habitantes.

Detalló que con respecto al total de 48 personas que se encuentran en hospitalización por este padecimiento, 37 pacientes están en áreas generales de Covid-19 que corresponde al 22.98 por ciento en la ocupación de esta área, mientras que 11 se encuentran intubados, lo cual corresponde a una ocupación del 6.88 por ciento de los espacios destinados para terapia intensiva.