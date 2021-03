Semáforo ya es solo un referente: diputada

“El Semáforo de la pandemia ya es solamente una referencia, porque luego de un año, ya sabemos qué debemos hacer y qué evitar”, expuso la secretaria panista local, Rocío González, quien mencionó que las discrepancias entre lo señalado por la Federación, la cual regresó a Chihuahua al naranja y el Estado, que anunció que no hará cambios, en la práctica ya no tienen mayor efecto, debido a que los comercios ya no pueden ser cerrados y depende de los habitantes seguir las indicaciones que se han establecido desde marzo del año pasado.

Destacó que los partidos políticos deberán ser muy cuidadosos respecto a la manera que manejarán las campañas electorales, ya que es una realidad que la llamada “tercera ola” de contagios impactará a todo el país.

Anteriormente la legisladora expresó que el semáforo había sido manejado de acuerdo a la situación económica, ya que la realidad era que en los hospitales seguían los contagios, pero luego de un año de vivir con la pandemia, ya solamente queda esperar que los habitantes acaten las medidas básicas y que en caso de no necesitar salir de sus casas, no lo hagan, debido a que la vacunación está lejos aún de representar una contención de los casos.

Señaló que ya se esperaba que Chihuahua regresara al naranja, debido a que los indicadores de contagios, muertes y ocupación hospitalaria si bien han bajado, siguen con la constante de días con cifras importantes.

Respecto al impacto que tiene que el Gobierno de la República haya decidido regresar a Chihuahua, dijo que la gente ya no regresará al confinamiento como ocurrió el año pasado. “Ya todos sabemos que debemos hacer, creo que es correcto que se haya mantenido el naranja, porque el impacto es solo para algunos, pero en la práctica la gente es la que debe atender las medidas”, dijo.