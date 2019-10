Señala a policía municipal de abuso de autoridad y prepotencia

Un lector de El Diario hizo llegar a esta redacción una queja sobre el proceder de un agente de la Policía Municipal que lo quiso arrestar, dice, sin motivo alguno, y al ver que se refugiaba en su casa lo amenazó con ponerle "una chinga" cuando lo volviera a ver.

El elemento municipal iba a bordo de la patrulla con número PA2212, en la que quiso subir a esta persona entre amenazas e insultos. "No ando haciendo nada malo, vengo llegando de mi trabajo", afirma.

En seguida se reproduce textualmente el mensaje de esta persona, de quien se reserva su identidad por razones de seguridad:





"Hola buenas noches para aser una denuncia de un policía propotente acabo de llegar de mi trabajo y un policía me quería llevar por la nada ..me dijo pásale para acá "hijo de tu pinche madre", pero me alcance a meter a mi casa y me amenazó , me dijo que me cuidara , porque si te veo en la calle te voi a llevar y te voi a poner una "chinga" eso fue ase 2 minutos ,número de patrulla ,(pa2212,).si no ando haciendo nada malo vengo llegando de mi trabajo , esto fue orita al Sur de la ciudad de Chihuahua capital col.villa Juárez aver si ustedes pueden Aser algo al respecto 3 minutos paso esto por favor gracias".





Agrega:

"Pos venía llegando del trabajo y no ando haciendo nada solo puro trabajo ya ni puedo trabajar tampoco por qué por estos abusan no más porque portan una placa para intimidar a..pero uno pero que tal con los que en verdad deven de agarrar o aser algo no asen nada pero a uno q que trabaja desentenemente se lo quieren llevar eso está mal.

Es una burla de parte la policía municipal".