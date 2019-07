Señala austeridad 'mal ejercida' de gobiernos

Chihuahua.- El presidente de la Coparmex, Federico Baeza Mares criticó ayer la parálisis de inversión y falta de una política económica que empuje el desarrollo económico por parte del gobierno estatal y federal, sus estrategias de austeridad mal ejercidas y que en materia de seguridad, ninguno de los tres niveles de gobierno han dado un solo paso en la mejora de la seguridad pública.

Durante una visita a El Diario, el empresario dijo que en lo que va del año, se han presentado mil 200 crímenes de alto impacto, casi seis diarios y aunque no se puede decir que haya empresas que salieron de la entidad por la delincuencia, “sí somos foco rojo” para la toma de decisiones de los corporativos.

Recalcó que la Federación no ve a Chihuahua con buenos ojos y ni figura en su Plan Nacional de Desarrollo, y mantiene a las principales delegaciones operando sin titular, lo que genera que no haya una buena relación con el sector privado, ya que ni siquiera hay con quién hablar.

Precisó que con el llamado superdelegado, Juan Carlos Loera, no se tiene una buena relación, aunque tampoco mala. No obstante, consideró que como el empresariado ha dicho cosas que no le han parecido, no se ha propiciado un mayor acercamiento. “Por lo menos yo, no tengo su numero de celular en el teléfono”.

Destacó la falta de inversión en infraestructura en Chihuahua al ejemplificar que recientemente todos los alcaldes presentaron sendos proyectos a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado con un valor de 13 mil millones de pesos, pero el Gobierno Federal prácticamente “los bateó a todos” y solo autorizó una partida de mil 300 millones de pesos, el 10 por ciento de lo requerido.

Durante su estancia en esta casa editora, acompañado del director René Nava, y del coordinador de Comunicación, Héctor Macías, el presidente también abordó tópicos como la desaceleración económica, de la cual dijo no hay muchas esperanzas de que mejore la situación en el siguiente trimestre.

Federico Baeza también habló de la deuda del gobierno estatal y el riesgo de que continúe el problema en los siguientes 30 años si sólo se pagan impuestos; de la necesidad de promocionar la llegada de empresas de alto valor agregado y que ofrezcan mejor paga y no tengan el fin de sólo explotar a la gente, entre otros temas.

Una austeridad mal aplicada y de vuelos en primera clase

¿Y cómo ven los programas de austeridad en el gobierno federal y estatal? Fue la pregunta presentada ahora al presidente del sindicato patronal de Chihuahua, Federico Baeza, quien dijo que están en contra de muchas de ellas.

Precisó que están a favor de los vuelo privados, de las no camionetas blindadas, entre otras cosas del gobierno federal.

En cuanto al Estado se tuvieron ajustes que se veían positivos, aunque sólo patearon la bolita con cosas como la reestructuración del 20 por ciento de la plantilla laboral.

Sin embargo, se sigue viendo a funcionarios estatales viajando en vuelos de categoría de primera clase, a lo cual planteó que no sabe si ellos provoquen el ascenso de su bolsa, “pero si hay esa señal de no gastar, entonces como funcionario público se es muy tonto si se viaja en primera clase”.

Indicó que él los ha visto y hasta platicado en el aeropuerto, luego los ven abordar todos los pasajeros viajando en primera clase.

Por lo que llama la atención si hay la señal de no gastar, nada cuesta ir en clase normal, pero lo siguen haciendo.

Los empresarios volamos en clase normal y los funcionarios en primera clase, y no es que seamos diferentes, simplemente se ve mal. Indicó que creen que radicalizar los temas de austeridad, provoca que lejos de ayudar, se afecte el desarrollo, y lo peor, que lo ahorrado se regale a la gente.

Parecería que estaba mejor no gastar en vuelos privados que regalar a un ejido millones de pesos, que lo va a tirar y le va hacer daño, aunque es clientelismo.

No se ha asimilado bien el tema de la austeridad y se fue de un lado a otro, lo cual es igualmente perjudicial, expuso. Se debería ir a la media, no gastar en lo superfluo y sí en la cabeza de las delegaciones, en programas y quitar otros, pero de tajo no tener programas y dejar de invertir, tampoco.

Apuntó que hay edificios del gobierno que se están deteriorando, haciendo viejos y lo que no se ve es que se deprecian mas que si estuvieran solos.

Se ha dejado de gastar e invertir en temas que son del sector productivo en proyectos de generación y emprendedurismo.

Es mejor invertir y regalar un millón de pesos a un emprendedor que darlo a 10 colonias de la ciudad, recalcó. No obstante, se sabe que eso son votos y generan clientelismo.

No crecer en estos tiempos el no crecer como ciudad, en tecnología e innovación, es rezagarse, entonces ahora con la renovación del Consejo Coordinador Empresarial se quiere provocar un cambio en políticas económicas.

Más que todo, recalcó, generar una nueva voz que presione tanto a la Federación como al Estado para atraer empresas que paguen bien y que la gente tenga mejor poder adquisitivo y la plaza se pueda desarrollar mejor económicamente, que hasta el momento no se ha hecho.

La visión de los años 60 y 70 que tenían de darle empleo a la gente y se atrajo empresas maquiladoras y ensambladores, funcionó y dio algún tipo de resultado, pero ahora se requiere darle más poder adquisitivo a la gente.

Eso es de lo que adolece el Estado y Municipio, no hay una estrategia importante para atracción o presionar que lleguen empresas de alto nivel y dejar ir a empresas, como en su momento fue Wrangler, por lo que se necesita empresas que paguen más y no se vea a Chihuahua como mano de obra barata y con una visión de explotar a nuestra gente. Aquí es es el área de oportunidad en el Estado y Municipio, de ser más selectivo y hasta rechazar ofertas, para que verdaderamente se traigan empresas que hace falta. Ejemplificó que el año pasado se perdió una importante empresa de turbinas porque no se quiso regalar un terreno o deducir impuestos y optó por ir a Hermosillo. Cabe preguntarse entonces qué se quiere, una empresa que haga pantalones u otra que produzca turbinas.

Ahí ha faltado el presionar y también que la Secretaría de Economía federal y Estatal incentiven a las empresas que paguen mejor y tengan programas de beneficio para la gente.

Siento que se ha quedado rezagado el tema factor humano y cómo incentivar a las empresas para que la gente tenga mejores posibilidades.

Eso genera problemas sociales, inconformidades, brechas en el poder adquisitivo, ya que se tiene una de las principales distancias entre los que más tienen y menos. Si seguimos con la idea de los cuatro salarios mínimos, la informalidad seguirá creciendo, por eso se perdió un espacio de 65 se paso 62 por ciento, lo cual es un grave retroceso y es un lastre que afecta mucho a la economía y se quiere que no empeore.

Estamos muy preocupados porque vemos que el Estado debería avanzar más rápido, la infraestructura está igual de hace muchos años.

Incertidumbre no permite ver un mejor cierre de año

Se habla mucho de una desaceleración económica. ¿Esperan que se pueda tener un mejor segundo semestre? Se cuestionó al titular de la Coparmex-Chihuahua, Federico Baeza Mares, quien apuntó que pese a todo, se debe estar positivo de que la economía puede mejorar.

No obstante, preció que viendo que el presidente de México sigue radical en la toma de decisiones y minimizando a las instituciones y democracia; tomando decisiones sin consenso y a su juicio, cancelando compromisos de proyectos económicos y generando incertidumbre, no se ve que un segundo semestre pueda ser mejor que el primero. Ya a toda luz se habla de un crecimiento del uno por ciento, a lo cual creo que eso es lo mismo que decrecer.

Preocupa es que se venga más informalidad al estado, cuando mucho trabajo ha costado a todas las instituciones y cámaras empresariales el poder llegar a ser la segunda entidad más formal y ahora el tercero, para que en tres o cuatro años se pueda revertir eso y se tenga lejos del 60 por ciento de formalidad sea de informalidad.

Es así como se puede tener más asaltos y descontento, irritación y problemas para generar empresas formales.

Señaló que el sector proyecta para el tercer trimestre ocuparse en cuidar el empleo, lejos de pensar en subir el salario aunque se requiera.

Lo primero es ahora no sacar gente de las plantas productivas, por lo que se percibe un tercer trimestre igual o más complicado.

Ni un solo paso dan los tres gobiernos en seguridad

La inseguridad, es ya un tema obligado y del cual ya han hablado mucho, pero es necesario preguntar una vez más, ¿en qué situación estamos? Se le cuestionó al presidente de la Coparmex-Chihuahua, Federico Baeza, quien planteó que la primera necesidad que la gente externo al emitir su voto en la pasada elección federal, fue la inseguridad y bajar índices de crímenes de alto impacto.

Señaló que en el estado de Chihuahua, del primero de enero a la fecha se tiene casi mil 200 crímenes de alto impacto, unos seis diarios en promedio.

“No han avanzado, ni la Federación, Estado y Municipio un solo paso en el tema de seguridad, tenemos que ser claros”, recalcó. Expuso que si hubiera avances de cualquiera de los tres niveles, se tendría una disminución en las ejecuciones, y al contrario, ya hasta un par de motociclistas pueden hacer una guerra en una carretera donde están los soldados cercanos.

Indicó que los motociclistas pasaron con armas, no les importaron los retenes porque saben que no revisan muchos de ellos, y bueno hubo fallecidos, “lo que dice que no hay un respeto a las autoridades, porque está la impunidad, la gente igual entra y sale”. Estamos muy preocupados, ya declaramos que no estamos ciertos de que empresas se haya ido por tema de inseguridad, pero sí de que somos “foco rojo” para la toma de decisiones de las empresas. Se ha declarado mucho de esto, y

esperamos que ahora con la idea de la Guardia Nacional y del blindaje a Chihuahua con más cámaras, verdaderamente empiecen a provocar una baja considerable en el tema de disminución de los delitos de alto impacto.

Indicó que en tema de robos y secuestros está controlado en el estado, pero lo más grave, en homicidios de alto impacto, se sigue afectando mucho a todos.

Agregó que eso se debe a que está involucrado el tema del narcomenudeo y al hecho de que “somos de las entidades federativas per cápita con mas venta, me atrevo a decir que el primero o segundo. Mientras haya proveeduría de la sierra, compra-venta en las ciudades, seguirá habiendo rivalidad por el control del territorio y al darse eso continuarán las ejecuciones.

Ahora mas de la mitad de la gente que se muere es por la rivalidad de las bandas y el control del territorio y mercado, entonces llevamos muchos años igual, “no mejora y hay descontento”. Baeza Mares dijo que se requiere de un combate más sentido de la compra-venta y trasiego de la droga en Chihuahua.

Ahora el delito ha migrado, ya que antes no importaba mucho el territorio, sino el trasiego, tener capacidad de traficar, pero ahora se ha cerrado tanto que están peleando la plaza, por lo que la delincuencia organizada es diferente a la que se tenia hace ocho años.

Frena desarrollo falta de inversión

Se percibe una cierta parálisis en el gobierno federal y estatal, así como a veces en el municipal.

¿Cuál es la visión de ustedes cómo empresarios?, se le preguntó al presidente de la Coparmex-Chihuahua, Federico Baeza, el cual aceptó y urgió el desarrollo y trabajo de una mejor estrategia económica.

“Lo que nosotros siempre hemos comentado, y es el principal interés, es que el poder adquisitivo de la gente crezca. Eso es lo fundamental para que una economía, comunidad, ciudad o estado se desarrolle”, recalcó.

Abundó que para poder lograr eso y generar poder adquisitivo tiene que haber toda una estrategia de manejo económico, pero subrayó que en el tema del Gobierno del Estado se va todo en el costo de la burocracia, ya que la mayoría del presupuesto se ocupa en eso y queda muy poco para la inversión productiva, que es la que puede generar economía e innovación.

“Se ve difícil que haya desarrollo cuando vemos que al Gobierno del Estado se le va el recurso en el gasto en burocracia y fijo, y tiene una gran limitante en el tema de inversión, innovación, en la capacitación importante, así como en la atracción de empresas que paguen mejores salarios”.