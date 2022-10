Señala defensa a CEO como responsable de los fraudes

Chihuahua, Chih.- En el marco de la segunda mega audiencia de vinculación de los tres ex directivos de la empresa Aras Business Group, la defensa de Sergio Armando G. C., se ha centrado en señalar que su cliente no era quien tomaba las decisiones en cuanto a las inversiones que se recibía, de lo que señaló como responsable a Armando G. R. quien era el CEO.

Expuso que en las acusaciones que se realizaron en la audiencia inicial, efectuada de lunes a miércoles, hay acciones en las que no es mencionado Sergio Armando, indicando que el CEO o director general, es quien movía al personal en los cargos y determinaba las funciones de cada uno de ellos.

Agregó que hubo mucha información importante de la empresa a la que su defendido no tenía acceso, por lo que no se le puede señalar como responsable de las acusaciones de fraude y por la afectación de 144 millones de pesos.