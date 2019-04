Señala síndico irregularidades en Relleno Sanitario

Chihuahua.- El síndico de Chihuahua, Amín Anchondo Álvarez, informó que se encontraron algunas irregularidades en el Relleno Sanitario como la báscula no calibrada, maquinaria sin operar ya sea por deterioro u abandono o simplemente no se usan.

Lo anterior, durante la presentación de su Segundo Informe Trimestral, en el que mencionó las diferentes auditorías a las dependencias municipales, observaciones, recomendaciones e investigaciones no solventadas desde la pasada notificación.

En la visita pudo identificar la maquinaria pesada en operación, misma que el municipio arrenda con el fin de llevar a cabo trabajos de maniobras de corte de terreno, extendido, bandeo y compactación de residuos en el patio de tiro del relleno sanitario, identificando que el proveedor encargado de prestar el servicio no cumplía con la totalidad de la maquinaria que debía de estar en operación al no tener en operación 1 (un) Tractor Oruga Caterpillar D9N de 37 toneladas, que incumple con el contrato establecido.

Se observó que había en las instalaciones, cuatro unidades de maquinaria pesada pertenecientes al Municipio, pero no se encontraban en condiciones de trabajar y presentan cierto deterioro, por lo que es importante, que la Dirección de Servicios Públicos determine la factibilidad repararlas o en su defecto darlas de baja.

Dijo que se observaron otras tres unidades de maquinaria pesada que no forman parte del contrato de arrendamiento ni son propiedad del Municipio, ante lo cual, se recomienda removerlas de las instalaciones, ya que el mismo no es un patio de resguardo para terceros ajenos a la operatividad del mismo.