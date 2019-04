Señalamientos por presunto ejercicio irregular es sólo política: Quintana

Chihuahua.- El secretario de Desarrollo Social del Estado, Víctor Quintana, declaró que tiene todos los documentos para comprobar la adecuada aplicación de los 21 millones de pesos que le señalaron diputados ejercidos de manera irregular.



"Esto es política y como decía Patricio (Martínez) a quien no le gusten los pisotones que no se meta a la política", señaló.



Mencionó que actualmente le están aplicando dos auditorías y que si fuera necesario pedirá que le hagan otra auditoría.



Añadió que atenderá cualquier cita que le hagan los diputados para explicar como ejerció los recursos que le señalan. Respecto a que hay diputados panista entre los que lo señalan, mencionó que no están obligados a este siempre de acuerdo con el Gobierno del Estado.