Señalan que alza de combustibles es una muestra de la mala planeación

Chihuahua, Chih.- El diputado panista, Alfredo Chávez, declaró que los ciudadanos son quienes están pagando por la mala planeación que ha tenido el Gobierno de la República ante el alza de los precios de los combustibles, ya que se si bien dependen de factores externos al país, hacia el interior no se tiene una estrategia para compensar lo que está ocurriendo.

El legislador expresó que hacer promesas sobre un situación que no está bajo el control con el tiempo se evidencia como una falsedad, lo que según destacó es lo que pasó con el asunto de los combustibles y esta administración federal, la cual se había comprometido a no más gasolizanos, sabiendo que esto no depende de decisiones de un país.

Lo que se le puede criticar, según expresó, es la nula capacidad de prever y tomar medidas que aminoren las afectaciones, ya que ahora se tiene una alta inflación sin que haya acciones que la puedan contrarrestar. Mencionó que las consecuencias pegan en las personas que menos tienen, ya que los productos y servicios están cada vez más caros y su poder adquisitivo es más bajo.

El precio promedio de la gasolina tipo Regular, Premium y el Diésel aumentaron un 12.18, 11.9 y 4.67 por ciento, respectivamente, de enero al 12 de marzo del presente año, aun y con la serie de estímulos fiscales en materia del pago del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que para la semana del 12 al 18 del presente mes, fueron topados al cien por ciento.

Al dos de enero del presente año, el precio promedio de la gasolina Regular era de 19.04 pesos en la ciudad de Chihuahua y ayer sábado estuvo en 21.36 pesos, según el portal GasolinaMX, con base en datos de la Comisión Reguladora de Energía, la Premium pasó de $21.24 a $23.77 y el Diésel de 21.59 a 22.60 pesos.