Sentencia a agresores de BMW

Francisco Javier O. y Arturo T. pasarán diez años en prisión, luego de que ayer aceptaron la responsabilidad de atacar con disparos el pasado diez de febrero a dos personas que estaban en el interior de un vehículo de la marca BMW, quienes se salvaron la vida gracias a que la unidad está blindada.

Ellos son dos de los tres detenidos por este ataque y la acusación que enfrenaron fue por homicidio en grado de tentativa, el cual se sanciona hasta con 25 años de prisión, pero se les ofreció la tercera parte a cambio de su confesión. El tercer detenido, Andrés V., de 20 años, decidió seguir con el proceso en su contra y esperar un juicio.

La jueza que estuvo a cargo del desarrollo de la audiencia de vinculación, indicó que las otras dos acusaciones en contra de los detenidos son del fuero federal, por lo que el proceso que enfrentaron fue por el homicidio en grado de tentativa, baja la causa penal 0533/2023.

En la audiencia la defensa de Andrés V. presentó a cuatro testigos para tratar de demostrar que el detenido no pudo estar en el lugar del ataque, el cual fue por la Vialidad Sacramento, ya que estaba en su casa, pero los argumentos no fueron suficientes, ya que no presentaron evidencia que pudiera refutar el reporte elaborado por los agentes investigadores. El joven fue vinculado a proceso y fueron establecidos 4 meses para las investigaciones.

Los tres fueron detenidos horas después del ataque y se utilizaron cámaras de seguridad para darle seguimiento al escape luego de los hechos.

De acuerdo con información de inteligencia de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, estos sujetos pertenecen al grupo delictivo denominado “La Empresa”, mismo que disputa la venta de cristal con otras organizaciones criminales como “Gente Nueva” y “La Línea y que está relacionado con el 80 por ciento de los homicidios dolosos en la capital.

En audiencia inicial dentro de la causa penal 533/2023, el juez calificó como legal la detención de estos tres hombres, por lo que los agentes del MP les formularon imputación por los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación de arma de fuego y narcomenudeo.

El MP presentó el testimonio de las dos víctimas que se encontraban en el BMW, en el que narraron que, fueron sorprendidos por Francisco Javier O. V., Andrés Manuel V., y otros sujetos no identificados, que viajaban en una camioneta Mitsubishi Outlander, color gris, con placas EKX4593, así como por Arturo T. L., quien tripulaba un Focus Focus negro, con placas EBV513A.

En ese momento, los agresores dispararon de manera conjunta en su contra con armas de fuego calibres .223, 45 y 9 milímetros, sin embargo, lograron escapar gracias al blindaje con el que contaba el vehículo BMW.

