'Sentimos que estamos en medio de una bomba'

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Una nueva manifestación de vecinos en el parque “El Platanito”, se produjo ayer luego de que reiniciaron los trabajos de construcción de una gasolinera con la colocación de un enorme tanque de almacenamiento de combustible.

Fue a temprana hora cuando llegó el tráiler y la pesada grúa, donde trabajadores sin quitar los sellos de clausura que había impuesto la presidencia municipal, se dio a la tarea de colocar el tanque por otro lado de la malla que fue retirado.

Los vecinos inconformes, declararon a El Diario que "sentimos que estamos en peligro con el tanque de gasolina, simplemente no respetan los acuerdos y nos dicen que como ya no hay presidenta municipal pueden venir a trabajar", expresaron.

Agregaron que acudió un funcionario de Desarrollo Urbano del municipio, quien les dijo que solo los trabajadores iban a instalar el tanque y luego se retirarían.

Para dicha maniobra, fue clausurado al tráfico vehicular sobre el retorno occidente de la avenida Juan Escutia.

“Nos sentimos desilusionados de nuestras autoridades, vamos a tener una bomba aquí porque la gasolinera va quedar en medio con la bajada de vehículos a alta velocidad", expresaron los vecinos, quienes exigieron el paro de las obras y se respetara la clausura del ayuntamiento de Chihuahua.

Y cuestionaron, “pero porque no respetan los sellos, si es una suspensión de obras, pero nos dicen que ellos tienen un permiso, casi nos golpean de puras palabras. Dicen que traen todos los permisos y que no podemos hacer nada. Y el funcionario que se identificó como Gabriel Valdez nos dijo que solo iban a meter el tanque y que se iban a retirar”, expresó.

Los sellos no los han roto, solo abrieron las mallas, pero nosotros seguimos inconformes, confiábamos en la palabra de la alcaldesa con licencia, Maru Campos, no sabemos los planes que tenga la nueva alcaldesa, el secretario César Jáuregui nos dice que no se hace la obra, el cabildo ya lo decidió así, pero no nos resuelven, mencionaron los entrevistados.