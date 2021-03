Separan a consejero por quejas de jueces

Chihuahua.- El consejero de la Judicatura del Estado, Joaquín Sotelo Mesta fue suspendido ayer de sus funciones, cuya notificación recibió de parte de la Dirección General Jurídica del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El mismo Sotelo Mesta confirmó a El Diario su separación temporal del Consejo, por un procedimiento de responsabilidad que se abrió en su contra y el cual no quiso detallar, para no afectar el debido proceso.

Extraoficialmente trascendió en el Poder Judicial, que fue por la presunta contaminación en la denuncia que hizo de la selección de 54 jueces, mejor conocido como “el cochinero judicial”.

“Sí me notificaron hoy (ayer) de la suspensión, es un procedimiento de presunta responsabilidad y tiene incluida la medida cautelar que es la suspensión de mis labores como consejero. Es todo lo que puedo decir”, declaró.

Explicó Sotelo Mesta que se determinará en el procedimiento si es o no responsable.

“Ya más detalles no puedo dar porque es una cuestión jurídica que tengo que atender, pero lo único que puedo decir es que yo estoy tranquilo en cuanto a las faltas que se me imputan, porque considero que no las cometí y me voy a defender jurídicamente”, expresó.

Cabe mencionar que como responsable de la Comisión de Disciplina dentro del CJE, Joaquín Sotelo Mesta denunció el 28 de marzo de 2019 en la Fiscalía Anticorrupción, irregularidades graves dentro del proceso de selección de 54 jueces en el llamado “cochinero judicial”, responsabilizando directamente a la exconsejera Luz Estela “Lucha” Castro de manipulación de los exámenes y demás resultados para favorecer perfiles cercanos.

De igual manera, denunció en enero del año 2020, presuntos actos de nepotismo dentro del Poder Judicial.

Joaquín Sotelo también reveló que “hace mucho” no sesiona el Consejo de la Judicatura del Estado.

Sobre el procedimiento de responsabilidad, explicó que consta de tres etapas, donde la primera es la investigación, luego la sustanciación y la resolución.

“Ya la resolución, que sería el equivalente al juicio, eso lo hace el Consejo de la Judicatura, y ahorita lo que me dan a conocer es la investigación, la admisión por parte de la Dirección General Jurídica, me notifican que admitieron un informe de presunta responsabilidad y emiten la medida cautelar que es la suspensión de manera temporal”, señaló.

El Poder Judicial del Estado a través del portavoz Israel Hernández, confirmó de igual manera por la tarde de este jueves la separación del cargo del referido consejero, sin embargo, no se reveló el motivo del procedimiento en su contra.

*Cronología de denuncias del consejero Joaquín Sotelo Mesta.

25 de Mayo de 2017.- Por 24 votos a favor, Jesús Joaquín Sotelo Mesta fue designado por el Congreso del Estado constituido como “Colegio Electoral”, como el representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura del Estado.

28 de Marzo de 2019.- En la Fiscalía Anticorrupción el consejero denunció irregularidades dentro del proceso de selección de 54 jueces en el llamado “Cochinero Judicial”, responsabilizando directamente a la ex consejera Luz Estela Castro de manipulación de los exámenes y demás resultados para favorecer perfiles cercanos.

1 de abril de 2019.- Se hace pública que hay una denuncia por acoso laboral en contra del consejero Joaquín Sotelo. Éste último responde que es en represalia por la denuncia de designación de los 54 jueces.

19 de septiembre de 2019.- Renuncia Luz Estela Castro, al Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Anticorrupción archiva investigación por el denominado “Cochinero Judicial”, por lo que se inconforma Joaquín Sotelo para que se siga investigando.

28 de Octubre de 2019.- El consejero promovió ante el juzgado Tercero de Distrito, el amparo 1926/2019 en contra del licenciado Sergio Castro Guevara Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

25 de Enero de 2020.- El consejero Joaquín Sotelo denunció públicamente que en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), había casos de nepotismo y presentaría las denuncias correspondientes, para que esos funcionarios judiciales, entre ellos, cónyuges de magistrados y consejeros, fueran removidos de manera inmediata.

11 de Febrero de 2020.- Los jueces acusados de haber sido seleccionados de forma manipulada en el Poder Judicial del Estado, se manifestaron de forma pública para aclarar que eran funcionarios honestos que llegaron de forma legal y trasparente a sus respectivos cargos, descartando cualquiera de las calificaciones del consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta y de quien pidieron, se revisará su actuación.

14 de Febrero de 2020.- El magistrado Luis Villegas Montes presentó ante medios de comunicación una denuncia en contra de Joaquín Sotelo por los señalamientos que éste último ha hecho contra el proceso de selección de jueces del Poder Judicial.

De manera específica, el magistrado Villegas pidió al Consejo de la Judicatura para que en uso de las atribuciones que tiene en carácter disciplinario investigue y destituya a Sotelo Mesta, pues lo acusó de haber presentado pruebas falsas.

25 de Febrero de 2020.- El consejero Mesta, explicó ante abogados la denuncia que emitió al encontrar irregularidades en el proceso de selección de jueces y magistrados.

4 de Marzo de 2021.- El consejero de la Judicatura del Estado, Joaquín Sotelo Mesta fue suspendido de sus funciones, cuya notificación recibió de parte de la Dirección General Jurídica del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).