Separan de su cargo a directora de jardín de niños

El Diario de Chihuahua 27 Jan 2024

La directora del jardín de niños Centro de Desarrollo Integral del DIF Municipal, Mónica Méndez fue separado de su cargo, informó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes.

La decisión fue tomada luego de que padres de familia denunciaron en días pasados que un niño de tres años había sido agredido sexualmente por el empleado de mantenimiento: Rafael A.Q., quien también ya fue destituido.

“Lamentamos los hechos y reafirmamos el compromiso de la administración municipal de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, hoy tuvimos una reunión con padres de familia y pronto nos estaremos reuniendo con los demás”, expresó el secretario.

Así mismo, el funcionario municipal dijo que también ya se presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control.

Padres y madres de familia realizaron una manifestación el pasado miércoles y el día de ayer, para denunciar la agresión la cual, de acuerdo con la madre de la víctima, los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2023.

“Mi hijo tiene un problema, él tiene disfaxia mixta severa por lo que no habla y no entiende por lo cual yo creo que fue el blanco fácil para el agresor; yo vine por él a la escuela de ahí nos fuimos solos él y yo a la casa… cuando llegamos él traía la urgencia de que le diera unas gomitas pero antes me pide que lo limpie”, expresó la madre del menor de edad quien prefirió omitir su nombre por cuestiones de seguridad.

Según el testimonio de la afectada, en el momento en el que ella le bajó la ropa interior, se percató de que el pequeño tenía la ropa interior llena de semen.

“Le quite el calzoncito y vi que tenía semen; en ese momento me fui a Fiscalía se hicieron las investigaciones que se tiene que hacer con el calzón, se determina que no es infección sino que sí es semen, entonces estoy aquí porque ya pasaron cuatro meses y el agresor sigue aquí”, refirió.

En ese mismo sentido, la víctima indirecta dijo que ojalá que las cosas hubieran sido distintas y que el DIF hubiera actuado de manera oportuna.

Así mismo, ella externó que ella acudió por su hijo alrededor de las 4:38 de la tarde de aquel día y que de manera inmediata llamó a la policía.

Hasta el momento, la investigación continúa en curso.