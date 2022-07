Ser provida también significa ver por los niños en situación de calle y explotación: Verástegui

Chihuahua.- Durante su visita a la ciudad de Chihuahua el productor y activista Eduardo Verástegui hizo un llamado a la población a sumarse a la visibilización y resolución de problemáticas que afectan fuertemente a las infancias como lo son la explotación laboral, sexual y abandono así como distintas injusticias que afectan a los más vulnerables, al considerar que tener una postura provida no es sólo una postura antiaborto.

“Todo el tiempo hay que estar evolucionando poder terminar con los problemas. Ser provida no solamente significa ser la voz de quienes están en el vientre. Claro que ese es el derecho fundamental y el más importante de todos. Pero ser provida también significa ver por los niños en situación de calle, ver por los niños que son víctimas de trata para explotación sexual, eso es ser provida. Ver por los jóvenes que sufren de adicciones, hay que estar ahí para ver cómo podemos ayudarlos; están destruyendo su entorno, familia y la vida de ellos mismos. Ser provida significa ver por aquellos que fueron falsamente acusados y están en la cárcel y no tienen fondos para pagar un abogado y están privados de la libertad. Ser provida significa ver por las mujeres abandonadas, maltratadas. Ser provida significa ver por los enfermos que no tienen para pagar un tratamiento adecuado y se están muriendo, ser provida significa ver por los ancianos que están en los asilos muriendo de tristeza porque ni su propia familia los va a visitar, ponte en sus zapatos”, puntualizó.

Señaló que en esta nueva campaña y con la presentación de la película Sonido de Libertad, cuya temática se centra en la desaparición y captación de menores para la explotación sexual es también una batalla que se debe priorizar bajo dicha posición.