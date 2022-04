Será el IMSS quien aplique las dosis de vacuna anticovid a la ciudadanía

Chihuahua, Chih.- La delegación local del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la V Zona Militar destacamentada en esta ciudad, oficializaron la entrega del biológico para la campaña intensiva de vacunación anticovid en la entidad.

Lo anterior, permitirá al IMSS llevar a cabo en todas las unidades médicas y hospitalarias del estado la aplicación de la vacuna AstraZeneca a la población mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis contra esta enfermedad, aquella que quiera completar su esquema o recibir el refuerzo de la tercera dosis.

De manera simultánea se estará vacunando en la Sierra Tarahumara, en las 144 Unidades Médicas Rurales y en los tres hospitales del IMSS-BIENESTAR: el Hospital Rural (HR) No. 36, en Valle de Allende, el HR No. 26, en Guachochi y el HR No. 18, en San Juanito, Bocoyna.

Para recibir la vacuna no se requiere cita previa, únicamente acudir con una identificación oficial.