El país se encamina a una recesión económica suave hacia el 2023 y hacia el cierre del que será el peor sexenio en crecimiento económico desde Miguel De la Madrid en 1988, señaló ayer Macario Schettino Yáñez, economista y analista político, quien también auguró la pérdida de la presidencia de la República por parte de Andrés Manuel López Obrador y Morena durante el 2024.

Durante una entrevista con El Diario al termino de un encuentro con socios de la Coparmex-Chihuahua celebrado en la Expo- Chihuahua, afirmó que AMLO no supo qué hacer en la presidencia de la República y ha permitido muchos territorios estén controlados ahora por el crimen organizado.

Schettino Yáñez dijo que hay un problema serio de inseguridad en México, con muchos territorios controlados por el crimen organizado, como es el caso de los estados de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, entre otros. A pregunta expresa, consideró que Chihuahua no está en esa situación, según la información que tiene, aunque, precisó que, puede haber algunos espacios donde 'Sexenio de AMLO será el de peor crecimiento económico desde 1988' la delincuencia sí tiene control del territorio, aunque no le parece que en concreto sea todo el estado, como puede ser otros casos. Shcettino Yáñez indicó que en términos económicos, efectivamente habrá una recesión el próximo año en Estados Unidos debido a las mayores tasas de interés, entre otras cosas, lo que sin duda impactará a México con “una recesión muy suave”. Planteó que no todas las recesiones son cosas tan feas como uno se imagina, aunque se escuche muy feo el concepto. Apuntó que las hay “muy suaves” como la que ocurrió en el 2001 y 2003, la cual fue costoso para México porque fue el momento en el que aprovecharon muchas empresas para moverse a China. Pero ahora, puede ocurrir exactamente al revés ya que empresas que se fueron a China tratan de salir de ahí porque Estados Unidos y ese país se están separando, lo cual puede traducirse en un buen año 2023 para México, si eso ocurre y para ello, se requiere que haya una gran cantidad de electricidad limpia, y es la parte que falta, y sin ello, entonces se tendrá una recesión. Recordó que en cuestión eléctrica se tiene el gran pendiente con Estados Unidos y lo más probable, es que si en unas dos semanas más no se tienen un acuerdo, las cosas se resolverán en un panel, donde lo más probable es que México pierda y tendría que pagar unos 30 mil millones de dólares, lo cual será trágico. Apuntó que actualmente hay estados donde realmente no tienen mayor disponibilidad de energía eléctrica como es el caso de Querétaro, y entonces la inversión que llega a México, que no ha sido tanta, se está concentrando en la frontera y no se quieren ir más abajo porque no hay seguridad de que tengan electricidad. mquezada@diarioch.com.mx