‘Sexoservidoras se mudan a redes sociales’

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, comentó que debido a las nuevas tecnologías, las zonas donde se ejercía el servicio sexual ha disminuido considerablemente y mudado al utilizar el Internet como en redes sociales, lo cual es muy complicado vigilar y controlar.

Según comentó, el sexo callejero, que corresponde a las meretrices más conocidas en zonas de calles como la Juárez, Progreso y Cuarta, así como las de centros nocturnos, que sí están reguladas, ha bajado el interés de los clientes por otras alternativas, así como el urbanismo que ha crecido en la llamada zona de tolerancia como la Ciudad Judicial, algunas tiendas, cafés y restaurantes.

De acuerdo con el último informe del Municipio, actualmente tienen un padrón de 289 trabajadoras, que es superado por estimado de más de dos mil usuarias de la red que promocionan sus servicios.

Según algunas páginas como Mileroticos, Adultguía y Sokka, que están en toda la república, tiene una base de datos por estado y municipio de personas que prestan sus servicios sexuales, sin embargo no todos los anuncios promocionales identifican a las personas, así como contar con carnet de sanidad.

Además en redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder, Twitter, Tiktok, son de las más populares para anunciarse, aunque se han realizado filtros para

Debido a las nuevas tecnologías, las zonas donde se ejercía el servicio ha disminuido considerablemente y es muy complicado vigilar y controlar”

Santiago de la Peña Grajeda Secretario del Ayuntamiento

evitar este tipo de anuncios, sin embargo suelen esconder el oficio con publicaciones de fotos y contacto.

La mayoría de las imágenes promocionales suelen ser con el rostro tapado por seguridad y privacidad de la persona. Sin embargo, de acuerdo con comentarios de usuarios que han utilizado el servicio, no siempre es lo que piden, algunas fotos no son reales, no cuentan con cartilla, así como algunas no cumplen los 18 años.

Pero también algunas aseguran garantía de servicio en caso de no ser la persona de la foto o bien, fotos en moteles y hoteles conocidos de la ciudad para comprobar la veracidad.

El problema es que otros medios como las páginas web y redes sociales no garantizan que realmente sea un servicio, por lo que corre un riesgo tanto la persona que contrata y quien brinda por desconocimiento.

Además, no se sabe si algunos prestadores de sexo comercial tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, puesto que no existe una regulación para estos anuncios y es complicado identificar, tal es el caso que el riesgo es demasiado alto.

Mientras tanto, la autoridad realiza recorridos constantes por las zonas de tolerancia para verificar su estatus sanitario, así como las condiciones, ya que también son consideradas personas en situación de vulnerabilidad por su oficio y estar expuestas ante extraños.