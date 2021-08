‘Si el presidente me recibe voy a donde sea’

Chihuahua— Tras la detención de Andrés V., el pasado 22 de julio del año en curso acusado de diversos delitos de índole federal, su esposa Martha Holguín se ha mantenido al frente no sólo de la defensa de su marido, sino del negocio familiar y de una cruzada personal por la paz ya que, asegura, no se puede vivir en enfrentamientos continuos ni en medio de la angustia y la incertidumbre.

Entrevistada por El Diario previo a la audiencia que estaba programada para ayer sábado 31 –suspendida y reprogramada para el próximo lunes 2 de agosto– Martha habla sobre cómo han sido los últimos días lejos de Andrés, a quien no ha podido ver desde el momento de su detención.

“Ha sido difícil, no he visto a mi marido desde que lo detuvieron. Ya hicimos las gestiones necesarias, nos dieron unos requisitos que debemos cumplir porque tienen que hacer un expediente para permitir la entrada y ellos nos dirán cuando otorguen el permiso de visitarlo. Hemos sido muy respetuosos de todas las instancias, queremos cumplir con todos los protocolos porque somos ciudadanos de bien”, dice esta mujer a quien igual se ha visto rezar bajo la sombra en espera de que su marido sea liberado, que participar activamente en la lucha por el agua.

Serena, confiada en la justicia que rebasa a los mortales, dice tener fe en que esta batalla será ganada porque es una causa justa, y aunque hay días en los que quiere dejarla, se recuerda a sí misma el motivo de estar allí.

“Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, confío en esa justicia. Confío en que esta batalla será ganada, será difícil sí, pero ganaremos porque es una causa justa. Sí he tenido días en los que he tratado de dimitir a la causa porque son situaciones complicadas y muy dolorosas, pero no puedo hacerlo y llegaré hasta donde tenga que llegar porque esto nos repercute a todos, no es sólo una persona”, insiste enfática.