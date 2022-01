Si hay vigilancia, pero 'intermitente': SSPE

Francisco López/El Diario

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, aseguró que hay presencia de elementos policíacos a lo largo del Libramiento Oriente de la capital, pese a que, en los recorridos realizados por El Diario, no se observó a ninguna patrulla vigilando en este tramo.

Loya Chávez puntualizó que hay patrullajes intermitentes por parte de la Policía del Estado y de la División de Policía Vial, por lo que no se puede afirmar que en lugar no hay vigilancia sólo porque al pasar una vez no se observen unidades estacionadas.

Dicha carretera se extiende a lo largo de 42 kilómetros, entre los municipios de Chihuahua y Aquiles Serdán, y atraviesa zonas conflictivas en las que se presentan accidentes fatales, ejecuciones y hallazgos de cadáveres.

Durante la madrugada del lunes se registró un robo armado en la caseta de peaje, de la cual varias personas, al parecer menores de edad, sustrajeron 4 mil pesos. En diciembre e 2019 ya se había presentado otro asalto en este lugar.

Las instalaciones de la caseta cuentan con servicio de seguridad privada, el cual es ofrecido por la empresa denominada Grupo de Seguridad Privada Grupo 24/7, la cual se encuentra totalmente regulada según la “lista blanca” de la División de Policía Bancaria, Comercial e Industrial de de la SSPE.

Sobre el atraco, el fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, indicó que los primeros en arribar a al escena fueron elementos de la Guardia Nacional, quienes les brindaron información difusa de los hechos. No obstante, ya se han obtenido datos para identificar a los asaltantes mediante las imágenes grabadas por cámaras de vigilancia

El propio fiscal reconoció que no es el único hecho criminal que se ha registrado en este punto. Recordó que ha habido varios eventos, en particular el asalto a una familia de paisanos que fue despojada de una camioneta cargada con artículos diversos. El robo se cometió casi donde inicia el libramiento en sentido de sur a norte, en diciembre de 2018.

El problema no se limita a robos, también se han encontrado cuerpos ejecutados. Tan sólo en 2021 se dieron cinco hechos, según archivos periodísticos.

El secretario técnico de la Mesa de Coordinación y delegado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fernando Ávila, indicó que es el Estado quien tiene jurisdicción sobre el tramo carretero. No obstante, las autoridades federales mantienen colaboración permanente con la gobernadora Maru Campos Galván y el alcalde Marco Bonilla Mendoza para reforzar la seguridad.

Detalló que dentro de las próximas 48 horas arribarán a la capital más elementos de la Guardia Nacional que se destinarán a las estrategias y operativos que dispongan las autoridades locales.

“El Libramiento ya es parte de la ciudad, no tenemos jurisdicción, pero sí tenemos colaboración con las autoridades. Estamos haciendo preparativos para el arribo de más elementos para ayudarle a la ciudadanía, porque Chihuahua en un municipio prioritario”, puntualizó.