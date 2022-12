‘Si Maru aspira, que le eche ganas’

Tomada de Facebook / María Eugenia Campos Galván

Chihuahua, CHih.- – El coordinador de los senadores de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal, dejó claro que su objetivo es competir por la Presidencia de la República, ya fuera con Morena o representando a otros partidos políticos. Mientras que por la posible candidatura de la gobernadora Maru Campos, el senador la llamó a “echarle ganas”.

“Le tengo respeto a ella y a los chihuahuenses… y si ella en lo personal aspira, que le eche ganas”, expresó el legislador durante una rueda de prensa que ofreció con otros tres senadores de Morena en el Hotel Mirador de la capital de Chihuahua.

En varias ocasiones, Monreal Ávila fue enfático en que se le debe tomar en cuenta como aspirante a la Presidencia, y minutos antes comentó no tener agenda conjunta con la gobernadora, ni siquiera el sábado, cuando acudieron a la obra que montó el hermano del senador Espino, quien rindió su primer informe de actividades en el Salón Zunion.

“Quiero suceder al presidente López Obrador, me considero, sin una falta de modestia, el mejor y el más capacitado, con mayor conocimiento, el de mayor lucidez… puedo ser el presidente de la reconciliación”, declaró

Comentó que, a su parecer, hasta el momento en los hechos no se ha visto un trato igualitario entre los aspirantes a candidatos presidenciales, sobre todo hacia su persona, a pesar de que acompaña al presidente López Obrador desde hace 26 años.

“He dicho que voy a estar en las boletas presidenciales, ésa es mi aspiración natural, y nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena es la dignidad, así como la cortesía política y el piso parejo, que hasta el momento no ha existido”, insistió.

Externó que de manera personal se siente atacado de forma permanente por miembros de Morena; sin embargo, aseguró que resistirá porque su lucha es ideológica. “No me voy a dejar presionar por esta campaña de odio en mi contra, de esta campaña de descalificación”, sentenció.

‘No hay piso parejo’

Previo a su visita a Chihuahua, el senador Ricardo Monreal estuvo en el informe legislativo del senador Cristóbal Arias, donde declaró que en la lucha por la candidatura presidencial de Morena no hay piso parejo y que existe una “cargada” de Andrés Manuel López Obrador en favor de otros aspirantes.

Agregó que López Obrador ha manifestado abiertamente a quién apoyará en la contienda interna de su partido.

“No hay piso parejo porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es muy poderoso en su voz, y quizá en muchas décadas no habíamos tenido a un presidente tan fuerte, y el que mencione 120 veces a la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) en su aspiración, que la pondere de manera muy positiva como al secretario de Gobernación (Adán Augusto López), y que a mí me excluya, (pues no es piso parejo)”, señaló.

Sin embargo, el coordinador morenista aseguró que no se enfrentará con el presidente porque eso significaría “un suicidio”. (Con información de Agencia Reforma / El Diario)